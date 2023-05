Segelflug Den Wetterkapriolen getrotzt: Trotz eines annullierten Wettkampftages kann die SG Basel-Fricktal die 2023er-Meister küren Die Schweizer Meisterschaft der Junioren und die Nordwestschweizer Regionalmeisterschaft im Streckensegelflug in Schupfart waren für die Veranstalter herausfordernd. Die Pilotinnen und Piloten hatten mit schwacher Thermik und starkem Wind zu kämpfen. Doch am Ende zieht der Veranstalter eine positive Bilanz und lobt den grossen Teamgeist unter den 25 Teilnehmenden.

Die Schweizer Meisterschaft der Junioren und die Nordwestschweizer Regionalmeisterschaft fanden in Schupfart statt. Bild: zvg

Die Siegerinnen und Sieger bei der Schweizer Meisterschaft der Junioren und der Regionalmeisterschaft Nordwestschweiz im Streckensegelflug in Schupfart 2023 stehen fest. Schweizer Meister bei den Junioren wurde Moriz Urwyler von der Segelfluggruppe (SG) Thun, gefolgt von Fabian Durrer von der SG Dittingen (BL) und Valeria Huber von der SG Schaffhausen.

Lokalmatador Patrick Jutzi holt Bronze für die SG Basel-Fricktal

Den Sieg bei den Regionalmeisterschaften holte Rolf Friedli von der SG Oberaargau. Die Silbermedaille konnte sich Pascal Zollikofer von der SG Cumulus (TG) umhängen. Und mit Patrick Jutzi von der SG Basel-Fricktal ging Bronze an einen Lokalmatadoren.

Lautlos über Schweizer Jura und Schwarzwald – so glitten die Segelflieger beim Wettkampf über die Region. Video: zvg

«Wir haben alles gut über die Bühne gebracht», zieht Fabian Schurtenberger, Obmann der SG Basel-Fricktal nach fünf Wettkampftagen Bilanz. Dass dies gelingen wird, war im Vorfeld angesichts der vorhergesagten regnerischen und kühlen Tage alles andere als sicher. Und doch lief nicht alles wie geplant: Nur vier der fünf Wettkampftage konnten gewertet werden. «Der Samstag wurde annulliert. Weil das Wetter da mit Abstand am schlechtesten war», sagt er.

Ausserplanmässige Landung: Auch das kam bei der Junioren Schweizer Meisterschaft und der Regionalmeisterschaft 2023 vor. Bild: zvg

Vor allem die ersten drei Tage hatten den Veranstaltern Sorge bereitet. Grösste Herausforderung war der starke Wind. Schon beim Hochschleppen der Segelflugzeuge auf 1300 Meter Höhe über Schupfart machte dieser den Pilotinnen und Piloten Probleme.

Und bei den eher schwachen Aufwinden gestaltete es sich zudem schwierig, im Wettkampf Höhe zu gewinnen. Von den 3000 Metern, die über dem Schwarzwald grundsätzlich erlaubt sind, blieb das Teilnehmerfeld weit entfernt. Höher als 2000 Meter – in etwa dieser Höhe lag das Wolkenfeld – kamen die Flieger nicht.

Und da sich, wie Schurtenberger erklärt, die Wettergrenze verschob und es zu Abschattungen kam, war die Thermik, also der Aufwind, den die motorlosen Flugzeuge brauchen um Höhe zu gewinnen, eher schwach.

Und so konnten auch einige gar nicht ihren von der Wettkampfleitung vorgegebenen Auftrag erfüllen. Sie mussten vorzeitig landen, sich mit dem Hänger abholen und zurück nach Schupfart bringen lassen.

Am Freitag schafften es etwa acht nicht mehr zurück nach Schupfart.

Am häufigsten kam das am Freitag vor. Rund Eindrittel der 25 Teilnehmenden an beiden Meisterschaften schafften es an dem Tag aus eigener Kraft nicht mehr zurück nach Schupfart. Aber das gehöre zu solchen Wettbewerben auch dazu, sagt Schurtenberger.

Bei der Regionalmeisterschaft im Streckensegelflug wurde Patrick Jutzi von der SG Basel-Fricktal Dritter. Bild: zvg

Doch auch mit den vier gewerteten Wettkampftagen liege man noch über dem vom Verband geforderten Minimum, sagt der Obmann von der SG Basel-Fricktal. Mit den vier Tagen habe man ein objektives und breit abgestütztes Feld an Leistungen werten können.

Was Schurtenberger von den Tagen in Schupfart am meisten in Erinnerung bleiben wird, sagt er, sei der gute Teamgeist vor allem bei den Junioren.

Hinter ihm, dem OK und dem Team an Helfenden liegen anstrengende Wochen und Tage. So wird die SG Basel-Fricktal erst einmal Pause machen, bevor es an die Organisation eines neuen Wettkampfes geht – mindestens für zwei Jahre.