Schupfart «Wir haben bis zum Schluss gezittert»: Die Segelflieger können trotz starker Bise abheben Wetterglück für die Segelfluggruppe Basel-Fricktal: Die von ihr veranstalteten Junioren-Schweizer Meisterschaft und Elite-Regionalmeisterschaft auf dem Flugplatz Schupfart können wohl wie geplant stattfinden. Auch wenn das Starterfeld am ersten Wettkampftag mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Die Junioren-Schweizer Meisterschaft sowie die Elite-Regionalmeisterschaft fanden auf dem Flugplatz Schupfart statt Bild: Hans Christof Wagner

Vollgas gegen den Wind: Die Motorschlepper auf dem Flugplatz Schupfart müssen voll aufdrehen, um abheben zu können. Die Grasnarbe spritzt nach oben, so aufgeweicht ist der Boden der Startpiste. Und die Flieger haben ja hinten auch noch ein Gewicht hängen – Segelflugzeuge, im Schnitt eine halbe Tonne schwer.

Und so geht es Schlag auf Schlag: Die fünf Schleppermaschinen starten und landen in einer Tour. Schliesslich gilt es, insgesamt 26 Segelflieger auf Höhe zu bringen: In 16 davon sitzen die Juniorinnen und Junioren bis zum Alter von 25, in zehn die Piloten, die in der Elite-Klasse antreten. Auf dem Flugplatz findet in diesen Tagen sowohl die Junioren-Schweizer Meisterschaft als auch die Elite-Regionalmeisterschaft statt.

Im Schlepptau: Auf 1300 Meter Höhe brachten die Motorschlepper die Segelflieger. Bild: Hans Christof Wagner

Ausklinken auf 1300 Meter Höhe

Auf 1300 Meter Höhe bringen sie die Schlepper. Dann wird ausgeklinkt. Die Segelpilotinnen und -piloten sammeln sich, warten bis alle bereit sind, nutzen schon die ersten Aufwinde. Dann erfolgt die Startfreigabe.

Der erste Wettkampftag ist eröffnet. «Die grösste Herausforderung heute ist sicher die starke Bise», sagt Mitorganisatorin Hildi Schönmann. Und fügt an:

«Wir haben wegen des Wetters bis zum Schluss gezittert, ob wir es überhaupt durchführen können.»

Denn wäre es beim Regenwetter der vergangenen Tage geblieben, hätten sie die Meisterschaften wohl absagen müssen. Oder reduzieren. Denn ohne Sonne keine Thermik. Und Thermik, also die Aufwinde, welche die Segelflieger auf Höhe bringen, braucht es.

So ging der Start auf dem Flugplatz Schupfart vonstatten. Video: Hans Christof Wagner

Am ersten Wettkampftag müssen Junioren wie auch das Elite-Starterfeld Richtung Hasenmatt und Wisenberg im Jura fliegen. Dann kommt die Wende und es geht gegen den Wind Richtung Herzogenhorn im Schwarzwald und wieder retour nach Schupfart.

«Optimal läuft es, wenn dafür zwei Stunden gebraucht wird», sagt Schönmann. Wobei die zurückgelegte Distanz variieren kann – von 100 Kilometern im Minimum bis etwa 250 maximal.

Yves Schnetzer war von der Segelfluggruppe Cumulus aus Amlikon (TG) am Start in Schupfart. Bild: Hans Christof Wagner

Von 3000 Meter Flughöhe können sie heute nur träumen

«Über dem Schwarzwald dürfen wir auf 3000 Meter hoch, aber davon können wir heute nur träumen», sagt Yves Schnetzer von der Segelfluggruppe Cumulus aus Amlikon TG, der bei der Regionalmeisterschaft antritt. Über 1900 Meter werden sie kaum steigen, denn auf dieser Höhe liegt die Wolkendecke.

Der erste Wettkampftag in Schupfart konnte über die Bühne gebracht werden. Und auch für die restlichen bis Sonntag sind Schönmann und das restliche OK zuversichtlich. Aber klar: Der Blick auf die Wettervorhersagen wird auch in den kommenden Tagen dazugehören.