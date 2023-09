Schupfart Festival «Die Leute waren gut drauf»: So viele Besucherinnen und Besucher wie zuletzt vor der Pandemie Gölä, Baschi, Stubete Gäng, Span und Megawatt: Das Schupfart Festival setzte in diesem Jahr auf viel Schweizer Power bei den Acts. Und das zahlte sich aus: 9500 Besucherinnen und Besucher kamen über das Wochenende auf das Festivalgelände auf dem Schupfarter Flugplatz. Entsprechend zufrieden ist das Organisationsteam.

«Die Knochen sind noch etwas müde», sagt Doris Müller, OK-Präsidentin des Schupfart Festivals. Aber sie sagt es mit einem Lachen. Denn so anstrengend das vergangene Wochenende für das Organisationsteam und die vielen Helferinnen und Helfer auch war – die Bilanz fällt absolut positiv aus. «Es war ein schönes und stimmiges Festival. Die Leute waren gut drauf. Es hat alles gepasst», fasst Müller zusammen.

Das gilt auch für die Besucherzahlen. 4500 Besucherinnen und Besucher kamen am Freitagabend auf das Festivalgelände auf dem Schupfarter Flugplatz, 2000 waren es am Samstag, 3000 am Sonntag. «Mit den insgesamt gut 9500 Besucherinnen und Besuchern erreichen wir Zahlen wie in Vor-Corona-Zeiten», sagt Müller. Und deutlich mehr als im vergangenen Jahr: Ans Festival 2022, dem ersten nach der Pandemie, kamen rund 7000 Besucherinnen und Besucher.

Der «neue» Samstag kommt beim Publikum an

Mit ein Grund ist auch ein Neustart am mittleren Festivaltag. Der Samstagabend stand erstmals seit vielen Jahren nicht mehr ganz im Zeichen der Countrymusik. Das Genre darbt seit Jahren, entsprechend kamen immer weniger Besucherinnen und Besucher. Deshalb öffneten die Verantwortlichen den Abend auf dieses Jahr hin thematisch und setzten mit der Bündner Band 77 Bombay Street, den Kultmusikern Span, Marc Sway sowie Baschi auf Schweizer Musik.

Die «Schweizer Kultnacht» unter anderem mit Baschi zog 2000 Besucherinnen und Besucher an. Bild: Horatio Gollin

Mit Erfolg. 2000 Besucherinnen und Besucher kamen am Samstag ans Festival. Das sind zwar bereits mehr als zuletzt zum Countryabend, aber Doris Müller sieht noch grösseres Potenzial. Den Verantwortlichen ist dabei bewusst, dass sich «auch das Publikum erst an das neue Konzept gewöhnen muss», wie Müller sagt. «Wir sind aber auf dem richtigen Weg und werden dem neuen Konzept die nötige Zeit geben, sich zu etablieren.»

Die «Schweizer Kultnacht» wie in diesem Jahr ist als Thema für den Samstag dabei nicht in Stein gemeisselt ist. «Wir sind flexibel und werden aufgrund von Markt sowie Angebot entscheiden», sagt Müller. Welche Ideen für das kommende Jahr existieren, verrät sie derzeit noch nicht – nur so viel: «Möglich ist alles und wir sind guter Dinge.» Die Zeiten, in denen der Samstag als Sorgenkind des Festivals galt, dürften vorbei sein.

Ein starker Sonntag – und viele positive Rückmeldungen

Um den Sonntag mussten sich die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren derweil kaum Sorgen machen: Die Schlager-Party hat sich dank des andauernden Schlager-Hypes zu einem regelrechten Kassenschlager entwickelt. Mit Wolkenfrei und der Stubete Gäng hatten die Verantwortlichen dieses Jahr ein starkes Programm auf die Beine gestellt. Entsprechend war der Festivaltag in diesem Jahr schon Tage zuvor ausverkauft. «Die Stimmung war fantastisch», sagt Müller.

Überhaupt habe sie über die drei Festivaltage viele positive Rückmeldungen von Bands sowie Besucherinnen und Besuchern erhalten. «Die Musikerinnen und Musiker haben abgeliefert und ich habe im Publikum viele glückliche Gesichter gesehen», sagt Müller. Für sie persönlich ist das jeweils das Highlight des Festivals. Da nimmt sie die müden Knochen am Tag danach gern in Kauf.