Schupfart Festival Dank «Wolkenfrei» und der «Stubete Gäng»: Der Schlagersonntag ist ausverkauft Das Schupfart Festival setzt in diesem Jahr auf viel Schweizer Power: Baschi, Gölä, Megawatt und Span treten am 39. Festival auf, ebenso wie die derzeit wohl erfolgreichste Schweizer Partyband, die «Stubete Gäng». Der Vorverkauf läuft gut. Der Festivalsonntag ist gar schon ausverkauft. Und auch am Samstag zeichnet sich eine Trendwende ab.

Ausverkauft. Vom 22. bis 24. September findet das 39. Schupfart Festival statt. Und eben: Für den Schlagersonntag sind bereits jetzt, gut eine Woche vorher, keine Tickets mehr erhältlich. «Das ist wirklich sehr cool. Wir freuen uns riesig», sagt OK-Präsidentin Doris Müller.

Wobei dem OK bewusst war, dass es am Sonntag ein starkes Programm auf die Beine gestellt hat. Dass sowohl «Wolkenfrei» mit Vanessa Mai wie auch die «Stubete Gäng» viele Fans anziehen werden. «Wolkenfrei» spielt in Schupfart das einzige Schweizer Konzert in diesem Jahr. Und mit der «Stubete Gäng» kommt eine der erfolgreichsten Schweizer Partybands ans Festival.

Zu den Hits der Zuger Band zählt etwa «Richi». Video: YouTube/Stubete Gäng

«Das Gesamtpaket am Sonntag passt. Und die Leute haben wieder Lust zu feiern», sagt Müller. Sie erwartet ausserdem, dass unter den rund 3000 Besucherinnen und Besuchern am Sonntag auch einige Familien mit Kindern sein werden.

Trotzdem: Dass es schon im Vorverkauf für ein ausverkauftes Haus reicht, hätten die Organisatorinnen und Organisatoren nicht unbedingt erwartet. «Vor allem nicht angesichts der aktuellen Situation in der Eventbranche», sagt Müller. Was sie damit meint: Die Leute planen immer kurzfristiger, legen sich selten schon Wochen vorher auf einen Event fest. Zudem finden derzeit viele Events statt. Eine Folge der Pandemie, nach der diverse verschobene Anlässe nachgeholt werden.

Für Baschi und Gölä gibt es noch Tickets

Für alle, die tatsächlich lieber spontan entscheiden, hat Doris Müller gute Nachrichten: Sowohl für den Freitag als auch für den Samstag werden noch Tickets an der Abendkasse verfügbar sein. Auch der Vorverkauf läuft noch einige Tage.

Volles Haus: Der Schlagersonntag am Schupfart Festival ist bereits ausverkauft. Auf dem Bild das Konzert der «Schlagerpiloten» im vergangenen Jahr. (25.09.2022) Bild: Horatio Gollin

Dabei zeichnet sich bereits ab, dass sich die Neuausrichtung des Festivalsamstags gelohnt hat. Dieser Abend war bisher jeweils der Countrymusik gewidmet, zog aber immer weniger Fans an. Deshalb entschlossen sich die Verantwortlichen, den Samstag thematisch zu öffnen. Dieses Jahr wird er zu einer Schweizer Kultnacht unter anderem mit der Bündner Band «77 Bombay Street», den Kultmusikern «Span» sowie Baschi. Auch am Freitag setzt das Schupfart Festival mit Gölä und der Mundartrockband Megawatt auf viel Schweizer Power.

Der Vorverkauf für den Freitag laufe «zufriedenstellend». Für den Samstag sei die Nachfrage noch etwas kleiner, «aber deutlich grösser als zuletzt beim Country», sagt Müller. Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass sich auch das Publikum erst an das neue Konzept gewöhnen muss. «Die Neuausrichtung aber ist sicher ein positiver Schritt und wir sind sehr dankbar, dass die Leute das zu schätzen wissen», so Müller.