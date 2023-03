Schupfart Die ersten Bands sind bekannt: Die «Stubete Gäng» und «Span» kommen ans Schupfart Festival Die Organisatorinnen und Organisatoren des dreitägigen Musikfestivals im Fricktal geben die ersten Acts bekannt – und klar ist: Es wird dieses Jahr viel Schweizer Power auf der Bühne des Schupfart Festivals stehen.

Die «Stubete Gäng» kommt im September ans Schupfart Festival. Bild: zvg/«Aargauer Zeitung»

Eine der erfolgreichsten Schweizer Partybands kommt im Herbst ans Schupfart Festival: Die «Stubete Gäng» spielt am Festivalsonntag, 24. September, im Fricktal. Das geben die Organisatorinnen und Organisatoren in einer Mitteilung zu den ersten Acts des diesjährigen Festivals bekannt: «Unzählige Hits werden die Jungs vom Stapel lassen und für beste Stimmung sorgen.» Zu den Hits der Zuger Band zählen etwa «Richi» oder auch «Göschene–Airolo».

Vanessa Mai gibt mit «Wolkenfrei» ihr Comeback. Bild: zvg/«Aargauer Zeitung»

Ebenfalls am traditionell der Schlager- und Partymusik gewidmeten Sonntag kommt es zum Comeback von «Wolkenfrei» mit Vanessa Mai – einer von nur wenigen Auftritten, den sie in der Schweiz haben wird. Daneben treten die Oberösterreicher von «Mountain Crew» sowie der deutsche Schlagersänger Micha von der Rampe auf.

Schweizer Kultnacht statt Country

Mit einem neuen Konzept geht das Festival, das alljährlich über 10'000 Besucherinnen und Besucher anzieht, am Samstag an den Start: «Nachdem der Samstagabend jeweils den Freunden der Countrymusik gewidmet war und diese trotz grossem Engagement und Stars aus Übersee immer weniger wurden, haben sich die Verantwortlichen entschlossen, den Samstag thematisch zu öffnen», heisst es dazu in der Mitteilung.

«77 Bombay Street» sind Teil der Schweizer Kultnacht. Bild: zvg/«Aargauer Zeitung»

Im 2023 wird es am Samstag zu einer Schweizer Kultnacht kommen. Die vier Bündner Brüder von «77 Bombay Street» werden wohl Hits wie der offizielle Song der Ski-WM von St. Moritz, «Empire» oder «Up in the Sky» in ihrem Repertoire haben. Mit «Span» stehen die Schweizer Kultmusiker schlechthin auf der Schupfarter Bühne. «‹Louenesee› und viele weitere Lieder werden zum Mitsingen inspirieren», sind sich die Organisatoren und Organisatorinnen sicher.

Am ersten Festivaltag wird ausserdem die Schweizer Mundartrockband Megawatt auftreten. Ins Line-up vom Schupfart Festival 2023 werden noch weitere Bands dazukommen. Darüber, sowie über den Start des Vorverkaufs, wird zu einem späteren Zeitpunkt orientiert. (az)