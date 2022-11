Schinznach-Dorf Abflug ab Schinznach «City-Airport»:Turnende Vereine nahmen die Gäste mit auf eine Reise «Einmal um die Welt» Die turnenden Vereine Schinznach-Dorf boten dem Publikum in der sehr gut besetzten Turnhalle am Samstagabend eine Reise durch Europa, aber auch in die USA, nach Australien oder Afrika.

Hoch hinaus hieven die Männer die Rock'n'Roll-Ladies. Irene Hung-König

Traumreisen in die Karibik, Entdeckungstouren in Australien oder das luxuriöse Abenteuer auf einer Kreuzfahrt: das Reisebüro Amsler ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um solche Wünsche geht. Da taucht der gelockte Reisetester in Flip-Flops auf und der modebewusste Engländer erscheint zur «Tea time». Die turnenden Vereine Schinznach-Dorf nahmen das Publikum mit auf eine ausgedehnte Reise in verschiedene Länder.

Die Einzelgeräteturnerinnen verschlug es nach St. Tropez: Mit Sonnenbrille, Hot-Pants und T-Shirt demonstrierten sie ihre Kunststücke am Stufenbarren und am Boden. Zur fetzigen Musik zeigten sie gekonnt den Spagat, das Rad und liessen die Hula-Hopp-Reifen kreisen.

Der Turnverein kommt surfend auf die Bühne. Irene Hung-König

Der Turnverein zog zu den Klängen der «Beach Boys» und mit Surfern auf die Bühne. Diese ritten die Wellen – aufgrund des fehlenden Wassers auf den Schultern der Turnkollegen.

Rassige Choreografie mit Salti

Der Herr, welcher zur «Tea time» im Reisebüro Amsler erschien, wollte zurück nach Manchester. Die Aktiven der Geräteriege nahmen ihn sogleich mit auf die Heimreise: In verschiedenen Fussball-Shirts traten sie die Rückkehr ins Mutterland des Fussballs an.

Eine kräftezehrende Darbietung zeigen die Aktiven der Geräteriege. Irene Hung-König

Die anspruchsvolle Stufenbarren-Übung war gespickt mit diversen Salti, kräftezehrendem Schulterstand und einer rassigen Choreografie.

Im pink-schwarzen Outfit verzauberte die Geräteriege schliesslich das Publikum. Mit rasanten Rädern, anschliessenden Flick-Flacks und Vorwärts-Salti von den Schultern der Kollegin gesprungen, boten die Turnerinnen ein gehaltvolles Programm.

Frauen in afrikanischen Kleidern

Zum Lied «Waka waka» von Sängerin Shakira anlässlich der Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in Afrika, tanzte die Frauenriege. Mit ihren bunten Gewändern und den passenden Stirnbändern verzauberten sie das Publikum, das die erste Zugabe des Abends forderte.

Zum Fussballsong Waka waka und in bunten Gewändern tanzt der Frauenturnverein. Irene Hung-König

Auch die Nummer an den Ringen mit hohem Schwierigkeitsgrad kam bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bestens an. Die Geräteriege lieferte auch hier eine Zugabe.

Vom Rock’n’Roll-Fieber gepackt wurden schliesslich die Geräteriege und der Turnverein in einer gemeinsamen Darbietung. In bester 50er-Jahre-Manier winkten die Männer die Frauen auf die Bühne, ehe die rasante Tanzvorführung mit kräfteraubenden Einlagen vonstattenging.

Eine rassige Rock'n'Roll-Nummer gibt es vom Turnverein und der Geräteriege. Irene Hung-König

Witzig: bei der Zugabe wechselten die Frauen und Männer ihre Rollen, nun standen die Frauen in cooler Pose auf der Bühne und die Männer liessen sich auf die Bühne lotsen.