Rheinfelden Verwirrung im Stadtpark Ost: Seit wann heisst der denn nach Hans Gloor? Jüngst wurde in Rheinfelden darüber debattiert, das öffentliche Grünareal am Rheinufer nach einer verdienten Frau zu benennen. Jetzt haben Scherzbolde ihn nach einem Mann benannt, eben nach dem früheren Stadtrat. Denn der hat sich auch darum verdient gemacht. Und weiss, dass er an der Plauschaktion nicht ganz unschuldig ist.

Der «Hans Gloor Park» in Rheinfelden existiert offiziell nicht. Die Umbenennung war eine Scherzaktion. Bild: zvg

Hans Gloor findet das Holzschild gelungen, solide und hochwertig. «Da hat jemand wirklich etwas investiert», sagt der frühere Stadtrat von Rheinfelden. Unbekannte haben es im Rheinfelder Stadtpark Ost an einen Laternenkandelaber angebracht: «Hans Gloor Park» steht drauf.

Aber offiziell ist dieser Name in keinem Stadtplan verzeichnet. Noch immer heisst das Grün am Rheinufer Stadtpark Ost. Denn die Umbenennung in «Hans Gloor Park» haben Scherzbolde vorgenommen. Die Hinweistafel ist Fake.

«Bei diesem Schild dürfte es sich um einen Scherz handeln. Das Schild wurde nicht von der Stadt in Auftrag gegeben und montiert», unterstreicht auch Vizestadtschreiberin Christine Schibler. Und ergänzt: «Ich habe es selbst gesehen und mich gewundert.» Da war sie nicht die Einzige, auch nachdem ein Foto des Schildes auf der Facebook-Seite «Du bisch vo 🇨🇭Rhyfälde, wenn ...» erschien.

Gloor sagt, er habe keine Ahnung, wer das Schild angebracht haben könnte. Aber er weiss, dass er die Aktion wohl mitprovoziert hat. Hat er sich doch bei der Gemeindeversammlung im Juni zu Wort gemeldet und gesagt, dass man den Park doch nach ihm benennen solle. «Aber das war als Scherz gemeint», sagt er.

Hintergrund war, dass das OK «Frauenstreik 2023 – Frauenanliegen sichtbar machen» an der Gmeind forderte, dass der Stadtpark Ost den Namen einer verdienten Frau tragen solle. Das lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger indes ab.

Zuvor hatte der Stadtrat argumentiert, dass man für den Stadtpark Ost Spenden von 200’000 Franken sowie ein Legat über 1,2 Millionen Franken erhalten habe. «Dies unter der Bedingung, dass die Spender anonym bleiben», sagte Stadtammann Franco Mazzi. So hielt er es gegenüber den anonymen Spendern für nicht richtig, wenn der Stadtpark Ost nach einer Person benannt würde, die nicht in Verbindung dazu steht.

Gloor verbindet viel mit dem Stadtpark Ost

Das zumindest kann man Hans Gloor nicht vorwerfen, im Gegenteil. War er doch einer der Initianten des vor zehn Jahren eröffneten Parks, kämpfe er doch erfolgreich für den Erhalt des Areals öffentliches Naherholungsgebiet. «Ich habe eine sehr enge Beziehung zum Park, er war für mich immer eine Herzensangelegenheit», sagt er.

Gloor kann der Umbenennungsaktion viel Positives abgewinnen. Für ihn ist sie ein verspäteter Aprilscherz und ein verfrühter Fasnachtsscherz gleichermassen. Er nennt sie eine «Sommerposse».

So ähnlich sieht das auch die Stadt. «Wir werden das Schild gelegentlich entfernen», sagt Schibler. Auch ein polizeiliches Nachspiel werde die Aktion keine haben.