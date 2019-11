SBB setzen auf regionale Backwaren – auch auf Gipfeli aus dem Aargau

Butter-, Schokoladengipfel oder Speck-Käse-Brioche: Backwaren im SBB-Speisewagen stammen künftig auch von regionalen Bäckereien. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung hat die SBB die Aufträge an sieben regionale und zwei nationale Bäckereien vergeben. Unter anderem an Rolf Maier & Co mit Sitz in Laufenburg.

«Mit dieser Wahl setzt die Bahngastronomie auch in Zukunft auf regionale Verankerung und Schweizer Produkte», heisst es in einer Mitteilung der SBB. Zusätzlich würden dadurch lange Transportwege vermieden und gleichzeitig die Frische der Produkte erhöht.

Das Fricktaler Familienunternehmen ist auf Erfolgskurs: Vor einem Jahr eröffnete die Bäckerei Maier in Möhlin ihre achte Filiale mit knapp 100 Sitzplätzen im Café und 50 Plätze im Aussenbereich. Das Unternehmen beschäftigt rund 135 Mitarbeiter.