Sabine Datz-Spuhler ist neue Gemeidnerätin

Die neue Gemeinderätin von Stein heisst Sabine Datz-Spuhler. Sie wurde am Sonntag mit 289 Stimmen gewählt und ersetzt in der Exekutive Walter Zumstein. Datz setzte sich am Sonntag gegen Vanik Kaufmann und David Lüscher durch. Kaufmann kam auf 195 Stimmen, Lüscher auf 39. Auf Vereinzelte vielen weitere 28 Stimmen Das absolute Mehr betrug 276 Stimmen; gültig waren 551 der 564 Wahlzettel. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,8 Prozent.