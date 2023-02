Ryburg/Schwörstadt Aus Saugrohr und Turbinenschacht befreit: Energiedienst übt am Wasserkraftwerk für den Ernstfall Am grössten Wasserkraftwerk am Hochrhein, jenem zwischen Möhlin und Schwörstadt, steht die Revision bevor. Um das Funktionieren der Rettungskette für Notfälle sicherzustellen, simulierte die Energiedienst-Gruppe zwei Bergungsaktionen – mit 26 örtlichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Sanitätern und Rotem Kreuz.

Aus einem Saugrohr in zehn Meter Tiefe mussten die Einsatzkräfte eine Personengruppe befreien. zvg

Das Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt ist mit einer Leistung von 120 Megawatt das grösstes Wasserkraftwerk am Hochrhein. Nun hat Energiedienst im Rahmen der bevorstehenden Revision des besagten Wasserkraftwerks eine Personenrettungsübung durchgeführt. «Solche Übungen in den von Energiedienst betriebenen Kraftwerken gehören zum vorbeugenden Schutz vor Brand und Unfällen», heisst es in einer Mitteilung.

Bei den Revisionen in den Wasserkraftwerken bewerten Experten den Zustand der Maschinen. Dies, damit der sichere Betrieb der Anlage garantiert und Produktionsverluste verhindert werden können. Eine «grosse» Revision findet alle vier bis fünf Jahre statt und dauert vier Wochen. Dabei werden etwa Rissprüfungen am Laufrad der Turbine durchgeführt. Neben der «grossen» Revisionen stehen jährlich «kleine Revisionen» an den Kraftwerken an, die zwei Wochen dauern.

An der Rettungsübung beteiligten sich insgesamt 26 Einsatzkräfte. zvg

Deshalb auch erfolgten die Rettungsübungen an den Wasserkraftwerken der Energiedienst-Gruppe in regelmässigen Abständen, um Abläufe und das Zusammenspiel zu trainieren. Dadurch könne im Ernstfall eine funktionierende Rettungskette sichergestellt werden.

An der Übung am Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt nahmen 26 Einsatzkräfte teil – von der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Rheinfelden, der Feuerwehr Schwörstadt, vom Deutschen Roten Kreuz Rheinfelden sowie Sanitäter aus Schwörstadt, heisst es in einer Mittelung weiter.

Übungspuppe in Saugrohr und Steigschacht platziert

Um den Ernstfall zu proben, wurden zwei Übungen durchgeführt. Bei der ersten Übung wurde eine Übungspuppe im Saugrohr in zehn Meter Tiefe platziert. Die Rettung erfolgte über einen 15 Meter tiefen Steigschacht und sechs Meter langen horizontalen Stollen.

Rettungsübung im Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt wurde erfolgreich absolviert. zvg

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der Einsatzleiter durch das Betriebspersonal eingewiesen. Während der Lageerkundung trafen neben den weiteren Einsatzkräften auch die Höhenretter der Feuerwehr Rheinfelden ein, die unverzüglich mit der Rettung der verletzten Person starteten. Aufgrund der knappen Platzverhältnisse im Schacht musste die Person mit einem Dreibein und Flaschenzug sowie einer speziellen für die Höhlenrettung entwickelten Rettungstrage geborgen werden.

Rettung unter dem Laufrad der Turbine

Beim zweiten Szenario mussten zwei Personen unter den Turbinenlaufrädern über einen schmalen Zugang mittels eines Personenrettungskorbs und Krans über die Zugangsöffnung für den Materialtransport geborgen werden. Die Feuerwehr Schwörstadt übernahm die Rettung unter dem Laufrad der Turbine.

Die Erst- und Notversorgung der Patienten erfolgte durch das Deutsche Rote Kreuz und die First Responder. «Dank Statisten wirkte die Szene real und echt. Dadurch waren auch die Rettungskräfte in ihrer Übung voll gefordert», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Einsatzkräfte zeigten sich nach Abschluss der Personenrettungsübung sehr zufrieden. Die Zeitdauer von der Alarmierung bis zur Rettung der Verletzten erfolgte in 28 Minuten.