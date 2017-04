Wir Fricktaler sind zurück! Nach langem Darben stellen wir wieder einmal einen Kandidaten in einer der grossen TV-Kuppelshows. In «Die Bachelorette» kämpft Davide, 40, seit gestern auf 3+ um das Herz von Eli, 28. Die Konkurrenz ist hart – und die meisten der 20 anderen «Ritter der letzten Rose» sind klar jünger.

Das stört Davide nicht. Die jüngeren Kontrahenten seien kein Problem, sagt er, denn er sehe jünger – «wie 34» – aus und habe die Erfahrung eines 40-Jährigen. Der Mental- und Lifecoach, der früher als Callboy gearbeitet hat, was Eli nicht wusste und ihr in den letzten Tagen ein mediales «ich bin schockiert» entlockte, sprüht in der ersten Folge nur so vor Selbstvertrauen. Zu dumm nur: Das tun 18 seiner 20 Mitkämpfer ebenfalls.

Die Konkurrenz. Sie ist beinhart, wobei das durchaus wörtlich zu nehmen ist: Die Körper der meisten Kandidaten sind so was von gestählt. Die Bizepse, die von den TV-Machern gerne in ihrer ganzen Pracht ins Bild gerückt werden, lassen wohl manch einen der männlichen Zuschauer vor Neid erblassen. Davide kann mithalten. Eli muss zudem Tattoos lieben, denn so viele Tattoos aufs Mal bekommt man selten zu Gesicht. Ein zweiter Pluspunkt für Davide: Auch er ist tätowiert