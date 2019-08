Am 30. März 1990 wurde die Band im Musikzimmer von Walter Fischer an der Bezirksschule Frick gegründet und es gibt sie immer noch: Try Again. Nach langer Pause steht am Freitag, 23. August, in Wölflinswil im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Musikgesellschaft Wölflinswil/ Oberhof der nächste öffentliche Auftritt an. Im nächsten Frühling ist zum 30-JahrJubiläum ein weiteres, grösseres Konzert im Fricktal geplant.

30 Jahre Try Again: Das sind 30 Jahre unverfälschte, ehrliche Rockmusik made im Fricktal, auch wenn die Proben der Band schon seit längerem in Aarau stattfinden. Beda Brülhart (Tasten und Gitarre) arbeitet als Jurist und wohnt in Winterthur, Tobias Schmid (Tasten und Gitarre) ist bernischer Gemeindeschreiber und wohnt im Kanton Solothurn, Alex Brülhart (Bass) ist als Fachmann für Holzbau tätig und in Rheinfelden zu Hause, Sänger Marc Böller führt in Wölflinswil ein Architekturbüro und der einzige professionell ausgebildete Musiker der Band, Schlagzeuger Dionys Müller, wohnt in Basel.

30 Jahre Try Again: Das sind auch drei Alben. Das erste hiess «Puzzle», ist längst vergriffen und erschien damals in einer Auflage von 400 Stück. «Auf Kassette», wie Beda Brülhart sagt. Danach folgten «Roll away the past» und 2012 «Try Again». Tobias Schmid: «Wir sind unserem Stil immer treu geblieben.» Zur Bandhistorie gehören auch ein Song für die Pfadi Aargau, zusammen mit der Berner Mundartsängerin Natacha, sowie viele Erinnerungen an zahlreiche Auftritte in- und ausserhalb des Fricktals. Als Höhepunkte etwa die «Silvester Rocknight» in Frick und die Reise in die Westschweiz, wo Try Again als Strassenmusiker unterwegs waren.