«Ich hätte lieber ein noch deutlicheres Ja gehabt», sagte der Rheinfelder Stadtrat Hans Gloor unmittelbar nach der Abstimmung über den Zusatzkredit von 3,2 Millionen Franken für den Rheinsteg an der Gemeindeversammlung (siehe Artikel unten). Aufgrund des Resultates von 222 Ja- zu 181 Nein-Stimmen erachte er ein Referendum als wahrscheinlich, so Gloor. Nur wenig später kündeten die Ortsparteipräsidenten Béa Bieber (GLP) und Dimitri Papadopoulos (SVP) an, dass sie die Unterschriftensammlung gemeinsam in Angriff nehmen werden. Gestern haben sie das Referendumsbegehren auf der Stadtkanzlei bereits hinterlegt. Die Diskussion an der Gemeindeversammlung sei sehr kontrovers gewesen, so Bieber und Papadopoulos, und das Resultat relativ knapp, sodass man den Entscheid breiter abstützen wolle. An der Versammlung waren 415 der 7675 Stimmberechtigten anwesend.

Für die Gemeindeversammlung hatte die SVP bereits die Nein-Parole ausgegeben, die Grünliberalen hatten Stimmfreigabe beschlossen. In ihrem Votum hatte Béa Bieber aber bereits ein Referendum angedeutet. «Bislang galt der Grundsatz, dass Rheinfelden Wünschbares von Notwendigem trennt», sagte die ehemalige Stadträtin. Ein Ja zum Zusatzkredit stelle deshalb einen «Paradigmenwechsel» dar, für den das Volk an der Urne befragt werden solle. Weiter stellte sie die Frage in den Raum, ob künftig auch in anderen Bereichen wünschbare Projekte bewilligt würden. Papadopoulos kritisierte den Rheinsteg als «Wunschprojekt, angestossen vom süssen Gift der Subventionen». Auch eine finanziell solide Gemeinde wie Rheinfelden müsse sorgfältig abwägen, wie sie das Geld der Bürger einsetze, so die beiden Parteipräsidenten. Mehrkosten durch Verzögerung? Die Referendumsführer ziehen in Zweifel, dass beim Bau des Rheinstegs die jetzt veranschlagten Gesamtkosten von 12,7 Millionen Euro eingehalten werden können. «Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt», so Papadopoulos. Ohnehin stimme das Kosten-Nutzen-Verhältnis aus seiner Sicht schon jetzt nicht.