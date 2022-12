Rheinfelden/Stein Zu Silvester bleibt der Himmel schwarz: Warum es im Fricktal kein öffentliches Feuerwerk gibt Obwohl die Pandemie für beendet erklärt ist, verzichten beide Rheinfelden auf ein grosses Feuerwerk. Der Krieg und Umweltbedenken sind der Grund. In Stein fand ein Feuerwerk zuletzt 2011 statt. An ein Wiederaufleben des Feuerwerks in Stein durch die Stadt Bad Säckingen ist nicht zu denken.

Zuletzt fand das öffentliche Feuerwerk beider Rheinfelden zu Neujahr 2020 statt. hrg

Für so manche und manchen gehören Zündhölzer und Feuerzeug in der Nacht zu Neujahr zu den wichtigsten Utensilien. Denn so sollen die Silvesterraketen den Himmel erhellen, um das kommende Jahr gebührend einzuleiten. Auch die beiden Rheinfelden griffen bis vor der Pandemie zum Zündholz – oder besser gesagt: auf einen Pyrotechniker zurück.

Doch auch nun, nach Ende aller Coronabeschränkungen, wird es in Rheinfelden kein öffentliches Feuerwerk geben. Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» berichtet, haben aufgrund der aktuellen Situation rund um die Ukraine-Krise sowie aus Umweltgründen beide Städte entschieden, auf ein Feuerwerk zu verzichten.

Keine Stornierungskosten für die Stadt

Die Entscheidung zur Absage sei bereis im Herbst gefallen, so Stadtschreiber Roger Erdin auf Nachfrage der AZ. Dementsprechend war noch kein Pyrotechniker für die Durchführung beauftragt, sodass keine Stornierungskosten entstanden sind, bestätigt Erdin.

Pyrotechniker Klaus Wunderle veranstaltete mit seiner Frau Monika das letzte öffentliche Silvesterfeuerwerk in Rheinfelden. hrg

Das letzte Feuerwerk in Rheinfelden zu Neujahr 2020 veranstaltete Pyrotechniker Klaus Wunderlin zusammen mit seiner Frau Monika. Letztere kann die Begründung für die Absage nicht nachvollziehen. Sie wirft die Frage auf, ob es denn nicht auch Ukrainerinnen und Ukrainer gebe, die hierzulande nicht einmal gerne ein schönes Feuerwerk zu Neujahr erleben wollten. Für sie ist klar:

«Ein Feuerwerk zu Silvester ist eine Kulturpraktik, die erhalten werden muss und die zum Jahreswechsel dazugehört.»

Auch in Stein fand von einer Rampe bei der Holzbrücke aus über viele Jahre ein Feuerwerk zu Silvester statt. Veranstaltet wurde dieses durch die Stadt Bad Säckingen. Zum letzten Mal 2011. Danach scheiterte es an der Finanzierung. Eine Reaktivierung des Feuerwerks scheint derzeit ausgeschlossen.

So sagt Christian Heinemann, stellvertretender Leiter Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung: «Mittlerweile würden Stadt wie Gewerbeverein ein solches Grossfeuerwerk generell nicht mehr anstreben wollen, weil es mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutz als nicht mehr zeitgemäss angesehen wird.»

Vorsicht in der Laufenburger Altstadt

Offen steht es hingegen der Bevölkerung, im privaten Rahmen Feuerwerk abzubrennen. So etwa in Kaiseraugst. Das Abbrennen von privatem Feuerwerk ist ohne Bewilligung am Nationalfeiertag und an Silvester und unter Beachtung aller gebotenen Sicherheitsvorkehrungen gestattet, heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. Gleichzeitig bittet der die Bevölkerung, die Gebrauchsanweisung auf dem Feuerwerkskörper zu lesen und die vorgesehenen Sicherheitsabstände einzuhalten.

In Laufenburg verweist Stadtschreiber Marco Waser auf die gebotenen Sicherheitsvorkehrungen. Der Stadt sei es wichtig, dass diese beachtet würden. Waser sagt:

«Insbesondere im Bereich der Altstadt ist höchste Vorsicht walten zu lassen.»

Denn in den engen Gassen der Altstadt können die empfohlenen Abstände zu Gebäuden und Drittpersonen beim Abbrennen von Feuerwerk nicht eingehalten werden.

Ausserdem stellten die Platzverhältnisse schwierige Bedingungen für Löscharbeiten dar. Ein explizites Feuerwerksverbot gebe in der Altstadt zwar nicht, jedoch werde empfohlen, Feuerwerkskörper auf grossen Plätzen oder freien Flächen abzulassen. «Auch ist der Stadt wichtig, dass nach dem Feiern und Ablassen des Feuerwerks der Abfall entsorgt wird», so Waser.