Rheinfelden/Möhlin Energiedienst will den Rhein tieferlegen, um mehr Strom zu produzieren – drohen wieder Lärm und Erschütterungen? Schon einmal, im Zuge des Baus des neuen Wasserkraftwerks, hat der Energieversorger das Flussbett massiv verändert. Lärmvolle Jahre, die vielen Rheinfelderinnen und Rheinfelder noch in Erinnerung sein dürften. Jetzt will das Unternehmen noch mehr Strom aus dem Fluss rausholen. Regt sich dagegen Widerstand?

Bagger standen im Rhein und hämmerten ihre Meissel in den felsigen Untergrund. Sprengungen erschütterten die Stadt. Anwohnende sorgten sich um ihre Häuser. Im Minutentakt pendelten die Lastwagen, um Fels und Schotter abzutransportieren – von früh bis spät, sechs Tage die Woche, 2000 Kubikmeter pro Tag: Die Vertiefung des Rheinbetts zwischen 2008 und 2010 war ein Megaprojekt und eine Strapaze für die Rheinfelderinnen und Rheinfelder.

Die Broschüre «Das neue Wasserkraftwerk Rheinfelden» des Energieversorgers und Kraftwerkbetreibers Energiedienst verschweigt das alles nicht.

Jetzt könnten die Erinnerungen an damals wieder hochkochen und sich die Strapazen wiederholen. Denn das regionale Energieunternehmen will den Fluss am Unterlauf des Kraftwerks Rheinfelden erneut tieferlegen. Geplant ist, Felsen in der Flussmitte um bis zu drei Meter abzutragen.

Schon beim Bau des neuen Wasserkraftwerks in Rheinfelden vor 2011 wurde massiv ins Bett des Rheins eingegriffen. Jetzt steht das wieder an. Bild: Erich Meyer

Ziel ist es, so die Ausbeute des Kraftwerks zu erhöhen: Allein für Rheinfelden sollen es zwölf Millionen Kilowattstunden mehr Strom werden. Plus der acht, die ähnliche Pläne am Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt vorsehen, sollen es 20 Millionen Kilowattstunden mehr werden. Daher heisst das Projekt auch «Rheinfelden 20 plus».

Energiedienst plant ersten «Bürgerdialog» im November

Im November will Energiedienst das Projekt in einem ersten «Bürgerdialog» der Öffentlichkeit präsentieren. Der Tenor wird dann wohl sein: Die frühestens 2026 startenden und bis zu drei Jahre dauernden Arbeiten zur neuerlichen Tieferlegung des Rheins lassen sich mit den damaligen nicht vergleichen.

Jochen Ulrich ist der Projektleiter von «Rheinfelden 20plus.» Bild: hcw

«Die Arbeiten werden nach heutigem Stand der Planung von einem Ponton aus durchgeführt. Daher kommen kleinere Maschinen als seinerzeit zum Einsatz», erklärt Projektleiter Jochen Ulrich. Auch mengenmässig ist es ihm zufolge kein Vergleich: 1,4 Millionen Kubikmeter Gestein damals zu 0,035 Millionen Kubikmeter aktuell.

Ob die Felsen abgefräst oder abgemeisselt werden, ist laut Ulrich noch offen. Was geeigneter ist, hätte ein eigentlich für den Sommer geplanter Probeaushub zeigen sollen. Dieser verzögert sich aber voraussichtlich bis in den kommenden Winter, teilt das Unternehmen mit.

Aber warum wurde nicht schon in den Jahren zwischen 2008 und 2010 das Flussbett so tiefergelegt, um das Optimum an Nutzung herauszuholen? Warum müssen die Bagger jetzt nochmals anrücken? «Die heutigen Messmethoden sind fortgeschrittener und mit der Modellierung des Abflusses durch die Universität Kassel konnten wir dieses zusätzliche Potenzial ermitteln», sagt Ulrich.

20 Millionen Kilowattstunden mehr – Strom für 6000 Haushalte

Die Kraftwerke Rheinfelden und Ryburg-Schwörstadt produzieren zusammen pro Jahr mehr als 1300 Millionen Kilowattstunden Strom. Das neue Projekt verspricht 20 Millionen Kilowattstunden mehr – Strom für 6000 Haushalte in der Region.

Die Frage, ob sich das auch mit dem grossen Aufwand und der langen Dauer rentiert, bejaht Ulrich. Er sagt: «Das faszinierende an dem Projekt ist, dass beide Kraftwerke ohne weitere bauliche Massnahmen und mit bestehender Technik eine so grosse Menge mehr produzieren können.»