Rheinfelden/Laufenburg Das Fricktal bekommt bald zwei Impfzentren – in nur zehn Tagen waren sie eingerichtet Das Gesundheitszentrum Fricktal hat im Auftrag des Kantons in Rheinfelden und Laufenburg je ein Impfzentrum aufgebaut. Mit dem Impfen gestartet wird im Februar.

Ab Februar können sich Fricktalerinnen und Fricktaler auch in Laufenburg und Rheinfelden impfen lassen und müssen nicht mehr nach Aarau (im Bild). Sandra Ardizzone

Das Fricktal bekommt zwei Covid-Impfzentren: In den letzten Tagen wurden der Bahnhofsaal in Rheinfelden und die Stadthalle in Laufenburg zu Impfzentren umfunktioniert. Die Impfungen starten voraussichtlich am 8. Februar in Rheinfelden und am 22. Februar in Laufenburg. Die Impftermine werden vom Kanton vergeben. Betrieben werden die beiden Impfzentren im Auftrag des Kantons vom Gesundheitszentrum Fricktal (GZF).

Beide Impfzentren verfügen über je acht Check-in-Zonen. In Rheinfelden werden zehn, in Laufenburg 13 Impfkabinen betrieben. In jedem Impfzentrum wurde zudem ein Sanitätszelt/Sanitätsraum eingerichtet, wo ein Arzt und medizinisches Fachpersonal vor Ort sind. Dies für den Fall, dass jemand unmittelbar nach der Impfung eine Impfreaktion spüren sollte.

Impfzentren von den beiden Regionalen Führungsorganen aufgebaut

Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal. zvg

Wie viele Mitarbeitende in den Impfzentren im Einsatz stehen werden, ist noch offen. «Bezüglich der personellen Ausstattung der Impfzentren befinden wir uns derzeit in Verhandlung mit dem Kanton», sagt GZF-Mediensprecherin Miriam Crespo.

Aufgebaut wurden die Impfzentren von den beiden Regionalen Führungsorganen. Die Zusammenarbeit sei kollegial, partnerschaftlich und zielführend gewesen, lobt GZF-Sprecherin Miriam Crespo. Die Teams hätten vom Konzept bis zur Übergabe der fertig eingerichteten Impfzentren gerade einmal zehn Tage gebraucht, was angesichts des intensiven Winterdienstes «eine bemerkenswerte Leistung» gewesen sei.

Auch die Zusammenarbeit mit den beiden Gemeinden sei «unkompliziert und effizient» gewesen, so Crespo.

«Auf der Suche nach einer geeigneten Lokalität für die Impfzentren hatten wir an beiden Standorten innert nur weniger Stunden die Offerten und Zusagen.»

Bereit wäre damit alles – es braucht nun nur noch das «Go» des Kantons. Ob die Impfzentren ihren Betrieb zu den vorgesehenen Daten aufnehmen können, hängt primär von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Die Starttermine werden vom Kanton noch «final festgelegt und freigegeben», so Crespo.

Beim GZF begrüsst man den Entscheid des Kantons, auch in den Regionen Impfzentren zu betreiben. So könnten die Impfzentren an den Kantonsspitälern entlastet und die Fricktaler wohnortnah geimpft werden. «Insbesondere in den ersten Impfphasen werden ältere Menschen geimpft, die teilweise in ihrer Mobilität eingeschränkt und deshalb auf eine wohnortnahe Impfmöglichkeit angewiesen sind», sagt Crespo.

Enge Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Aarau

Dabei kann das GZF auf die bereits gesammelten Impferfahrungen der Kantonsspitäler zurückgreifen. Insbesondere mit jenem in Aarau (KSA) besteht eine enge Zusammenarbeit. Man profitiere im täglichen Austausch, so Crespo. Zugleich entlasten und unterstützen sich die beiden Häuser durch wechselseitige Verlegungen. Zur Zusammenarbeit zwischen GZF und KSA sagt Crespo:

«Die Zusammenarbeit funktioniert auf allen Ebenen schnell und unbürokratisch im Sinne der Patienten.»

Bei einem Besuch des am KSA eingerichteten Test- und Impfzentrums habe man wertvolle Inputs für die eigenen Test- und Impfzentren erhalten. Wichtig sei derzeit besonders, dass man seine Ansprechpartner rasch erreichen könne – «auch diesbezüglich ist das KSA ein vorbildlicher Partner».

Ein Sicherheitsdienst wird bei den Impfzentren nicht im Einsatz sein. Das GZF geht davon aus, dass ein reibungsloser und geordneter Betrieb auch ohne möglich ist. Die Kantonspolizei unterstütze das GZF aber und sei bei Bedarf vor Ort, so Crespo.

«Sollte es die Situation erfordern, kann der Einsatz eines Sicherheitsdienstes rasch beschlossen und umgesetzt werden.»

Da der Impfstoff in dieser «historischen Impfkampagne» ein «äusserst wertvolles Gut» ist, wird er laut Crespo allabendlich sicher am GZF – und nicht in den Impfzentren – aufbewahrt.