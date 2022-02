Rheinfelden/Kaiseraugst Unbekannte brechen mehr als 20 Autos auf und erbeuten Geld In der Nacht auf Dienstag wurden in Rheinfelden und Kaiseraugst mindestens zwei Dutzend Autos aufgebrochen und Geld gestohlen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht wurden in Rheinfelden und Kaiseraugst mehrere Autos aufgebrochen. (Symbolbild) Keystone

Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag mindestens 24 Autos in Rheinfelden und Kaiseraugst auf. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, standen fast die Hälfte der Autos auf dem Personalparkplatz der Brauerei Feldschlösschen. Dort haben die Täter jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Autos durchsucht.

Am Morgen gingen laufend neue Meldungen über aufgebrochene Autos ein, die über Nacht auf Parkplätzen oder vor Wohnhäusern parkiert waren. Wie bisher bekannt ist, wurde mehrfach Geld gestohlen. Bei mindestens einem Auto steckte der Schlüssel im Zündschloss.

Einzelne Täter, auf der Suche nach Geld

Obwohl die Kantonspolizei bereits in der Nacht eine Fahndung ausgelöst hat, blieb diese bisher erfolglos. Sie geht von einzelnen Tätern aus, die in der Nacht umherstreifen und auf der Suche nach Wertsachen Autos aufbrechen oder auch in Gebäude einschleichen.

Bereits in der Nacht auf den 21. Januar hatte die Kantonspolizei in Kaiseraugst einen jungen Algerier unter ähnlichen Umständen festgenommen. Die Kantonspolizei mahnt, niemals Wertsachen oder wichtige Gegenstände im Auto zu lassen und die Haustüre immer abzuschliessen. (zen)

Die aktuellen Polizeibilder: