Rheinfelden/Kaiseraugst Nach der nächtlichen Aufbruchserie: Videoaufnahmen zeigen zwei Täter auf Velos In der Nacht auf Dienstag wurden in Rheinfelden und Kaiseraugst über zwei Dutzend Fahrzeuge aufgebrochen, Bargeld und andere Gegenstände geklaut. In Rheinfelden wurden ausserdem mehrere Kellerräume aufgebrochen. Die Polizei ermittelt nun – und hat zwei Thesen zur möglichen Täterschaft.

Sie schlugen bei über zwei Dutzend Autos jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Bargeld und Wertgegenständen. (Symbolbild) Thomas Rathay/imago-images.de

Für mehrere Mitarbeitende der Brauerei Feldschlösschen endete die Nachtschicht am Dienstagmorgen mit einem Schrecken: Unbekannte haben in der Nacht fast ein Dutzend Fahrzeuge auf dem Personalparkplatz in Rheinfelden aufgebrochen.

Bemerkt wurde dies kurz nach 3.30 Uhr, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine vorsorglich ausgelöste Fahndung von Polizei und Grenzwache blieb jedoch erfolglos.

Über zwei Dutzend Meldungen

Bei Tagesanbruch gingen dann bei der Kantonspolizei laufend neue Meldungen über aufgebrochene Autos ein. Diese waren über Nacht auf Parkplätzen oder vor Wohnhäusern parkiert. Die Tatorte liegen hauptsächlich im Westen von Rheinfelden sowie in Kaiseraugst. Stand Dienstagmittag waren es über zwei Dutzend Meldungen, wie Kapo-Sprecher Bernhard Graser sagt.

Hinzu kommt eine Meldung, wonach in einem Mehrfamilienhaus an der Quellenstrasse in Rheinfelden mehrere Keller aufgebrochen worden seien. Dabei wurde unter anderem ein Velo entwendet. Graser sagt:

«Die Kelleraufbrüche und die Autoaufbrüche dürften auf das Konto der gleichen Täterschaft gehen.»

Wie gross die Schadenssumme und der Wert des Deliktguts ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Noch laufen die Abklärungen bei den Geschädigten.

Videoaufnahmen zeigen zwei Täter

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertung von Videoaufnahmen liessen auf zwei Täter schliessen, die auf Velos unterwegs waren, so Graser. Im Fokus stehen zwei Thesen.

Zum einen, dass es sich bei den Tätern um Kriminaltouristen handelt – schliesslich liegen alle Tatorte mehr oder weniger unmittelbar in Grenznähe. «Das Vorgehen bei den Kelleraufbrüchen lässt auf eine Täterschaft in diesem Bereich schliessen», so Graser.

Zum anderen, dass die Täter in der Region untergebrachte Asylbewerber sind. Bei einer nahe gelegenen Asylunterkunft etwa hätten Beamte noch am Dienstagmorgen eine Hausdurchsuchung durchgeführt, sagt Graser, ergänzt aber:

«Bestehende Verdachtsmomente auf bestimmte Personen haben sich bislang nicht erhärtet.»

Erst Ende Januar hatte die Polizei in Kaiseraugst einen jungen Asylbewerber aus Algerien verhaftet, der zuvor mutmasslich mehrere Autos aufgebrochen hatte.

Polizei rät, Haustüren immer zu verschliessen

Dabei sind nicht nur parkierte Autos Ziel der dreisten Täterschaft, sondern auch Gebäude und Wohnhäuser, deren Türen unverschlossen sind. Es habe in den vergangenen Wochen und Monaten in der Region mehrere solcher Einschleicheinbrüche gegeben, sagt Graser. Die AZ weiss von einem Vorfall in Kaiseraugst, bei dem die Bewohner zum Tatzeitpunkt sogar zu Hause waren.

Die Polizei rät, sämtliche Türen zu Garagen und Wohnhäusern immer abzuschliessen. Im Auto sollten ausserdem kein Bargeld und keine wichtigen Gegenstände oder andere Wertsachen liegen gelassen werden – dazu gehören Sonnenbrillen oder Zigarettenschachteln. Verdächtige Personen sollten sofort der Polizei (Notruf 117) gemeldet werden.