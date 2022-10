Rheinfelden/Basel «Das steigert die Qualität der Befunde»: Fricktaler Radiologie-Teams gehen Kooperation ein Das Radiologie Zentrum und das Gesundheitszentrum Fricktal arbeiten in der Mamma-Diagnostik zusammen – davon profitieren die Patientinnen. dass die Bilder der Mamma-Diagnostik durch die Radiologinnen und Radiologen des jeweils anderen Institutes ein zweites Mal begutachtet werden.

Die beiden Fricktaler Radiologie-Teams arbeiten im Bereich der Mamma-Diagnostik seit Oktober zusammen. Bild: Getty Images

Das Basler Zentrum für Bilddiagnostik, das dem Universitätsspital Basel gehört, übernimmt das Radiologie Zentrum Fricktal in Rheinfelden. Damit wollen sich die ­beiden Unternehmen für die kommenden Herausforderungen rüsten, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Für das Fricktal zentral dabei: Das Radiologie Zentrum Fricktal bleibt erhalten und alle Mitarbeitenden – rund ein Dutzend Fachärzte und Fachpersonen sowie mehrere Assistentinnen – werden weiter in Rheinfelden arbeiten. Geleitet wird das Zentrum weiterhin von dessen Gründerin Sabine Paul. Sie hatte das Zentrum 2003 in Möhlin gegründet und es 2013 nach Rheinfelden verlegt.

Nachfrage nach Bilddiagnostik ist hoch

Hier in Rheinfelden ist zugleich das zweite Radiologiezentrum zu Hause – am Gesundheitszentrum Fricktal (GZF). Auf die Auswirkungen der Basler Übernahme angesprochen, sagt Miriam Crespo, Mediensprecherin beim GZF, sowohl die Radiologie des GZF als auch das Radiologie Zentrum Fricktal seien seit vielen Jahren in der Region unabhängig voneinander sehr erfolgreich etabliert. Sie sagt:

«Die Nachfrage nach Bilddiagnostik ist hoch und ermögliche beiden Institutionen eine positive Entwicklung – sowohl eigenständig als auch in der neuen Kooperation zur Stärkung der Mamma-Diagnostik.»

Diese Kooperation ist neu, wie Crespo bestätigt. Die Kooperation zur Stärkung der Mamma-Diagnostik zwischen dem Gesundheitszentrum Fricktal und dem Radiologie Zentrum Fricktal wurde Anfang Oktober 2022 lanciert.

Bilder werden von beiden Teams begutachtet

Konkret bedeutet diese Kooperation, dass die Bilder der Mamma-Diagnostik durch die Radiologinnen und Radiologen des jeweils anderen Institutes ein zweites Mal begutachtet werden. «Dies führt zu einer noch besseren Qualität der Befunde», sagt Crespo.

Die Patientinnen und Patienten würden so zeit- und wohnortsnah von der Expertise beider Radiologie-Teams profitieren. Die beiden Unternehmen ihrerseits profitieren von der verstärkten Zusammenarbeit, weil sie «eine qualitativ hochstehende Mamma-Diagnostik im Fricktal ermöglicht», so Crespo.

Auswirkungen auf das Personal hat die Kooperation nicht. «Die Radiologie-Teams beider Institutionen arbeiten wie bis anhin weiterhin eigenständig», sagt Crespo.

Brustzentrum für weitere Abklärungen

Die beiden Unternehmen passen auch von ihrer Grundeinstellung gut zusammen, wie Crespo sagt. «Kompetenz, Qualität, der Einsatz moderner Technologien und ein fürsorglicher Umgang mit den Patientinnen und Patienten wird an beiden Institutionen grossgeschrieben und täglich gelebt.»

Bei Bedarf stehe zudem das regional und schweizweit anerkannte, doppelzertifizierte Brustzentrum Rheinfelden für weitere Abklärungen, Therapien und Behandlung von Brustkrebs zur Verfügung, sagt Crespo. «Patientinnen und Patienten werden dort von einem interdisziplinären Team ganzheitlich und individuell betreut.»