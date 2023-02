Rheinfelden «Wir zeigen die schöne Kulisse unserer Stadt»: Der Stadtlauf wird mehr als ein sportlicher Wettkampf Am 23. April findet in Rheinfelden wieder ein Stadtlauf statt, rund sieben Jahre nach dem letzten Laufevent im Städtli. Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen auf 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – und wollen diese mit einer attraktiven Laufstrecke glücklich machen.

Das Organisationskomitee OK für den Stadtlauf Rheinfelden 2023. zvg

Es gibt grünes Licht – oder vielleicht besser in diesem Zusammenhang: Der Startschuss ist gefallen – für den Rheinfelder Stadtlauf. Im Herbst lanciert, hat der Anlass seit wenigen Tagen die offizielle Bewilligung der Stadt vorliegen. Am 23. April findet er statt. «Wir sind sehr glücklich, hat es geklappt und können wir unsere Wunschstrecke umsetzen», sagt Initiant und OK-Präsident Dieter Frei.

Start und Ziel befinden sich beim Obertorplatz. Von da geht es die Marktgasse hinauf, durch den Storchennestturm in Richtung Stadtpark, dem Rhein entlang zum Stadtpark Ost und von da auf dem Fussgängerweg parallel zur Roberstenstrasse zurück zum Storchennestturm. Über Geissgasse, Kapuzinergasse und Bahnhofstrasse führt die Route zurück zum Obertorplatz.

«Es war uns wichtig, eine attraktive Route zu finden, um die schöne Rheinfelder Kulisse präsentieren zu können», sagt Frei. 2,5 Kilometer misst die Strecke; die Teilnehmenden werden zwei Runden absolvieren – die schnellsten wohl in rund 15 Minuten. Für Kinder und Jugendliche gibt es verkürzte Strecken. «Wir möchten allen laufbegeisterten Menschen mit dem Anlass eine Freude bereiten», so Frei.

Die anfänglichen Zweifel sind ausgeräumt

Er hat vor rund drei Jahren bei einer Joggingrunde die Idee gefasst, die Stadtlauf-Tradition in Rheinfelden wiederzubeleben. Bis 2016 hatte es noch den Stadtlauf des Radfahrer-Bundes Fricktal gegeben. Begleiteten ihn anfangs noch gewisse Zweifel, ob er genügend Mitstreiterinnen und Mitstreiter für das Organisationskomitee sowie Helferinnen und Helfer für den Anlass finden würde, kann er heute sagen: «Ich bin mehr als zufrieden, wie wir aufgestellt sind.»

Acht Personen engagieren sich im OK, mehrere von ihnen haben selbst Lauferfahrung, zusammen verfügen sie «über die verschiedensten Kompetenzen in allen wichtigen Bereichen», wie Frei sagt. Rund 40 Helferinnen und Helfer sind ausserdem gefunden. «Weitere sind willkommen», fügt Frei zwar an. Aber: Der Fahrplan stimmt. Personell wie auch finanziell. Die Organisatoren arbeiten mit einem Budget von rund 20'000 Franken. «Dank lokaler Sponsoren haben wir finanziell keine Sorgen», sagt Frei.

Nun geht es vor allem um Werbung

Und auch organisatorisch laufe alles nach Plan. Der Lauf beginnt um 10.30 Uhr, damit der Fahrplan des Stadtbusses nicht tangiert wird. Begleitet werden die Läuferinnen und Läufer an Spitze und Ende von Velos. Streckenposten sorgen dafür, dass Passanten, Verkehr sowie Läufer ohne Komplikationen aneinander vorbeikommen.

Nun gehe es darum, den Anlass zu bewerben, sagt OK-Mitglied Daniela Böhler. Knapp 50 Anmeldungen sind bisher eingegangen. Aus dem Fricktal, aber auch aus umliegenden Regionen. Damit ist das OK zufrieden, schliesslich ist das Anmeldefenster erst seit rund zwei Wochen offen.

200 Läuferinnen und Läufer seien das Ziel. «Wir sind zuversichtlich, dass wir das erreichen», sagt Böhler. Helfen sollen dabei die sozialen Medien, aber auch Mund-zu-Mund-Propaganda: «Die Laufsaison startet nun. Wir werden an den Anlässen fleissig Flyer verteilen», sagt Böhler.