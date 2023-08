Rheinfelden «Wir hatten wahnsinniges Wetterglück»: Klassik-Festival am Rhein verzauberte Tausende Besuchende Das Inseli in Rheinfelden war zum zweiten Mal Austragungsort des Klassik-Open-Air Festivals. An drei Abenden kamen die Freunde von klassischer Musik auf ihre Kosten. Das Wetter spielte auch mit.

Das Klassik Open-Air-Festival auf dem Rhein-Inseli in Rheinfelden, kurz «Open Classics» am Rhein, überzeugte mit seiner Mischung aus internationalen und regionalen Ensembles. An drei Abenden kamen die Freunde von klassischer Musik voll auf ihre Kosten – dies bei optimalem Wetter. Ein Hauch von Festivalstimmung wehte über dem Inseli, ebenso auf der Rheinbrücke, wo sich die Gastronomie befand. Stark war auch das, was das Publikum zu hören bekam.

Unter anderem zu sehen und zu hören: das Philharmonische Orchester Basel mit Dirigent Leonardo Muzii. Bild: Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Erster Akt: die «Operetten-Sommernachtsgala ohne Worte» am Donnerstagabend mit dem von Yannis Pouspourikas dirigierten Sinfonie Orchester Biel Solothurn und der Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova. Die «Ouvertüre regional» ermöglichte Giada Randazzo, Violine, von der Musikschule Unteres Fricktal einen Auftritt. Fast hätte dieser Abend im Bahnhofsaal stattgefunden, aber die prognostizierte Gewitterzelle schlich wie von Wunderhand geführt an Rheinfelden vorbei.

Wetterglück hielt an den folgenden Tagen an

«Wir haben wahnsinniges Wetterglück gehabt», fand denn auch Christoph Müller, künstlerischer Manager vom Veranstalter «Hochrhein Musikfestival». Das Wetterglück hielt die folgenden zwei Abende an, wodurch es beim Open-Air blieb. Gut für das Publikum, gut für die Musiker und gut für die im Rhein Badenden, die vom Wasser aus zwar wenig sehen, jedoch hören konnten, was sich auf der Bühne über ihren Köpfen abspielte.

Der Freitag stand ganz im Zeichen der regionalen Ensembles. Dieses Format hiess «Open Stage» und bestand aus drei verschiedenen Sets. Das erste Set gestaltete ein Ensemble, bestehend aus Cello-Studentinnen und -Studenten, die seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine in der Schweiz leben. Die künstlerische Leitung hatte Denis Severin. Das zweite Set bestritt das Philharmonische Orchester Basel, dirigiert von Leonardo Muzii und mit Leonid Surkov, dem Gewinner der «Muri-Competition», an der Oboe. Als Hauptgang servierte das Orchester die «Pariser Sinfonie» von Mozart. Der Himmel war zu dem Zeitpunkt voller Geigen.

Veranstalter zeigt sich zufrieden

Die AEW Concert Brass Fricktal trat am Freitag auf. Bild: Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Nach der Umbaupause stand die «AEW Concert Brass Fricktal», die aus der Musikgesellschaft Mumpf hervorgegangen ist, im Fokus. Dirigent Florentin Setz gelang es, die Brass Band als kompakten Klangkörper erscheinen zu lassen – sogar mit einer Ouvertüre zur Oper «Sizilianische Vesper» von Verdi. Einen mit viel Beifall belohnten Solo-Auftritt hatte Elias Mühlebach am Euphonium. Original-Filmmusik bestimmte schliesslich den Samstagabend. Das City Light Symphonie Orchestra unter der Leitung von Anthony Gabriele führte Melodien aus zwei Filmen von Charlie Chaplin auf. Die Konzert-Ouvertüre spielte Johannes Schreiber an der Trompete, ein weiteres Talent von der Musikschule Unteres Fricktal.

«Wir sind sehr zufrieden», konstatierte Christoph Müller. Das Konzept, auch einheimische, semiprofessionelle Musiker und Musikerinnen einzubeziehen, sei gut angekommen. Die Veranstaltung bezeichnete er als «ein gutes Zeichen für den Kanton Aargau und Rheinfelden». Und zum Inseli als Austragungsort sagte er einfach nur: «Magisch.»