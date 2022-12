Rheinfelden Wieder nur Geflüchtete aus der Ukraine im Dianapark: Kanton beendet temporäre Belegung Während einiger Wochen lebten in der ursprünglich für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen eröffneten Unterkunft in Rheinfelden auch Geflüchtete aus anderen Ländern. Nun hat der Kanton deren temporäre Unterbringung beendet.

Derzeit sind in der Überbauung Dianapark in Rheinfelden 66 Wohnungen durch Geflüchtete aus der Ukraine belegt. Nadine Böni (29. Juni 2022)

Der Kanton hat die temporäre Belegung mit nicht ukrainischen Geflüchteten im Dianapark in Rheinfelden «zurzeit beendet». Das sagt Michel Hassler, Sprecher des zuständigen kantonalen Departements Gesundheit und Soziales (DGS). Aktuell leben somit 204 Geflüchtete in der kantonalen Unterkunft in der Überbauung, allesamt aus der Ukraine. Damit sind zurzeit 66 Wohnungen belegt.

Die temporäre Belegung war aus Platzgründen nötig geworden. Vor knapp einem Monat hatte der Kanton bekanntgegeben, dass in den freien Wohnungen des Dianaparks auch Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern untergebracht würden. Dies «wegen steigender Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus anderen Ländern als der Ukraine», wie es damals hiess. Darunter waren Familien ebenso wie alleinreisende Männer beispielsweise aus der Türkei.

Nun hat der Kantonale Sozialdienst die Geflüchteten in anderen kantonalen Unterkünften untergebracht.

Raphael Jutz, ORS-Zentrumsleiter der Flüchtlingsunterkunft im Dianapark in Rheinfelden. Dennis Kalt (26. August 2022)

Tägliche Herausforderungen im Betrieb

In der Unterkunft im Dianapark kehrt somit der Normalzustand zurück. Wie Hassler sagt, sei der Kantonale Sozialdienst zufrieden mit dem Betrieb. «Die Wohnungen Dianapark bieten eine sehr gute Ausgangslage für den Betrieb einer Unterkunft», so Hassler.

Wobei er anfügt: «Bei einem Betrieb dieser Grössenordnung gibt es täglich neue Herausforderungen. Sei dies grundsätzlich im Sicherstellen des Gesamtbetriebs, aber insbesondere auch in der Betreuung der Klientinnen und Klienten und deren Bedürfnissen nach Integration und Gesundheit.»

Das nahe gelegene ehemalige Hotel Drei Könige wird in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenarbeit als Begegnungszentrum genutzt, und das «rege», wie Hassler sagt. «Auch hier sind die Erfahrungen sehr positiv.»

Ähnlich tönt es auch bei der Stadt Rheinfelden. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton, der für die Unterkunft verantwortlich zeichnet, sowie der Dienstleisterin ORS, welche die Unterkunft im Auftrag des Kantons betreibt, «funktioniert sehr gut», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. Eine Herausforderung der Stadt stellt vor allem die Einschulung der schulpflichtigen Kinder dar. «Hier arbeiten Kanton und Gemeinde sehr eng und gut zusammen.»

Die Wohnungen im Dianapark bieten eine gute Grundlage für eine Unterkunft, findet der Kanton. Nadine Böni (29. Juni 2022)

Weiterhin grosse Solidarität mit Geflüchteten

Im Städtli sei regelmässig Russisch oder Ukrainisch zu hören, schildert der Stadtschreiber. Darüber hinaus scheint die Unterkunft in Rheinfelden kein grosses Thema mehr zu sein – jedenfalls nicht negativ: Weder bei der Stadt noch beim Kanton sind entsprechende Rückmeldungen zum Betrieb der Unterkunft oder deren Belegung eingegangen.

Im Gegenteil: «Insgesamt nehmen wir weiterhin eine sehr grosse Solidarität mit den Schutzsuchenden war», sagt Erdin. «In Rheinfelden ist im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt eine beeindruckende Freiwilligenarbeit entstanden.» Auch er verweist auf die Vielzahl von Angeboten, die im ehemaligen Hotel Drei Könige gebündelt würde. «Der von der Stadt dafür eingesetzte Koordinator und die vielen Freiwilligen leisten sehr wertvolle Arbeit für die Integration und das Wohlergehen der Schutzsuchenden.»