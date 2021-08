Rheinfelden Wie es wegen Katzenfutter zu Stau auf der Autobahn im Fricktal kam Am Donnerstag hat sich auf der Autobahn A3 in Richtung Basel ein Unfall ereignet. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein langer Stau.

Eine ganze Euro-Palette mit Katzenfutter verteilte sich auf der Autobahn in Richtung Basel. Kapo AG

Eine Streifkollision auf der Autobahn? Das kommt schon mal vor. Dass es deswegen zu einem längeren Stau kommt, das wohl auch. Beide Ereignisse trafen heute Morgen in Rheinfelden auf der A3 in Richtung Basel ein, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Kurz nach 13 Uhr habe ein Lastwagen wegen einer Panne auf dem Pannenstreifen anhalten müssen. Dabei kam es zu einer Streifkollision mit einem Sattelmotorfahrzeug, welches auf dem Normalstreifen fuhr und durch einen 45-jährigen Franzosen gelenkt wurde.

Die Kantonspolizei Aargau schreibt zum Unfall: «Aufgrund der Kollision wurde ein Auflieger beschädigt und eine Europalette Katzenfutter auf dem Pannen- und Normalstreifen verteilt.»

Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Aufgrund der Kollision entstand in Richtung Basel Stau. Der Verkehr konnte lediglich einspurig geführt werden. Die Fahrbahnen konnten rund zwei Stunden später wieder freigegeben werden. Ob das Katzenfutter noch an die Tiere verfüttert werden kann, ist nicht überliefert. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: