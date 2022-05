Rheinfelden Wegen Vandalismus: 2021 fanden im Rhein-Parking drei Razzien mit Dutzenden Beamten statt Die Rhein-Parking AG hat im vergangenen Jahr verstärkt mit Beschädigungen zu kämpfen. Schuld daran ist auch die Coronapandemie. Aber immerhin kann sich das Unternehmen über einen im Vergleich zu 2020 höheren Gewinn freuen. Und eine Dividende in Höhe von 40 Franken pro Aktie auszahlen.

Das Rhein-Parking in Rheinfelden liegt an der Fröschweid. Archiv

Vandalismus ist auch in Rheinfelden immer wieder ein Thema. Stark getroffen hat es vergangenes Jahr die Rhein-Parking AG mit Sitz in Rheinfelden. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie musste 2021 ein verstärkter Vandalismus festgestellt werden. Insbesondere an schönen Wochenendabenden sei es in der Einstellhalle an der Fröschweid vermehrt zu Beschädigungen gekommen. Die Sicherheitsorganisationen hätten insgesamt drei Razzien mit jeweils einem Dutzend Beamten durchgeführt.

Dies wurde jetzt bei der Generalversammlung der Rhein-Parking AG laut. Zwar verbuchte die AG für 2021 wiederum einen Umsatzverlust wegen Coronaschutzmassnahmen, Geschäftsschliessungen und Homeofficeanweisungen.

Betriebsertrag in Höhe von 573'000 Franken

Dennoch konnte das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 98'000 Franken verbuchen, was gegenüber 2020 mit nur knapp 40'000 Franken Gewinn ein deutliches Plus ausmacht. Der Betriebsertrag erreichte eine Höhe von 573'000 Franken – ein Minus von 8,3 Prozent.

Der Betriebsaufwand reduzierte sich auf 149'000 Franken, was einen Rückgang von 24 Prozent bedeutet. 2021 waren durchschnittlich 286 Parkkarten aktiviert. Das Parkhaus sei somit ordentlich ausgelastet gewesen, hiess es.

Dividende in Höhe von 40 Franken pro Aktie

Der Verwaltungsrat der Rhein-Parking AG habe vom Rechnungsabschluss 2021 mit Genugtuung Kenntnis genommen. Die Generalversammlung hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 40 Franken pro Aktie, im Vorjahr waren es 30 Franken, genehmigt.

Die neue Beleuchtung habe zu Einsparungen beim Stromverbrauch geführt. Die Verbrauchsreduktion betrage rund 30 Prozent. Ebenfalls wurde mit der AEW ein Contracting zur Ausstattung von zwei Parkplätzen mit Elektroladestationen abgeschlossen. Die E-Parkplätze seien mittlerweile in Betrieb und auch im Sektor C bestehe für die Dienstbarkeitsberechtigten eine Anschlussmöglichkeit an eine Ladestation.