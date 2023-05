Rheinfelden «Wegen psychischer Störung die Kontrolle verloren»: Asylheimbewohner bricht Landsmann die Nase Im Mai 2022 war es in einer Asylunterkunft in Stein zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein Bewohner drohte dabei einem Mitbewohner, «alle Ungläubigen» töten zu wollen. Es kam zu einem Faustschlag, die zu einer Nasenbeinfraktur führte. Die beiden Beteiligten standen sich vor dem Bezirksgericht Rheinfelden im Mai 2023 erneut gegenüber.

Ja, das stimme so. Dies antwortete der Beschuldigte auf die Frage von Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab, ob er dem Privatkläger vor knapp einem Jahr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und danach bedroht habe. Geschehen war die Gewalttat in einer Asylunterkunft in Stein, das Opfer hatte damals eine Nasenbeinfraktur sowie ein Hämatom am linken Auge davongetragen. Gegen den damaligen Strafbefehl hatte der Angeklagte Einspruch erhoben.

Der Angriff kam aus dem Nichts

Und so hatten sich die Beteiligten nun vor dem Bezirksgericht Rheinfelden eingefunden, beide ohne Rechtsbeistand, dafür mit Dolmetscher. Die Türken waren als Flüchtlinge aus ihrer Heimat in die Schweiz gekommen und der deutschen Sprache nicht mächtig. Der Privatkläger wurde als Auskunftsperson zuerst befragt.

Demnach hätten die Bewohner der Asylunterkunft gefrühstückt und danach die Tische abgeräumt. Dabei sei alles ruhig gewesen. Plötzlich habe der Beschuldigte ihn von hinten an der Schulter gepackt, sich umgedreht und ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Nach kurzer Bewusstlosigkeit sei er wieder zu sich gekommen und habe den Schläger konfrontiert und nach dem Grund für den Ausraster gefragt.

Dieser habe sehr aggressiv geantwortet, dass der Angegriffene «an die Fahne glauben» sollte. Hiermit meinte er die Fahne der Türkei und damit die Türkei selber, der Privatkläger sollte also mehr Respekt vor seinem Land haben, erklärte der Übersetzer die Formulierung. Weiter habe der Beschuldigte damals noch gedroht, den Geschädigten zu köpfen und geäussert, «alle Ungläubigen» töten zu wollen. Der Privatkläger forderte nun wegen des Vorfalls eine Genugtuung von 20’000 Franken.

Angeklagter sei nicht er selbst gewesen

Die Befragung des Beschuldigten verlief fast deckungsgleich mit der des Privatklägers. Beim Frühstück hätte er aber, unter anderem mit dem Opfer, über «religiöse Angelegenheiten» diskutiert, wobei es zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein sollte. Der Angeklagte habe dann den Geschädigten aufgefordert, das Gesagte zurückzunehmen, und ihn danach geschlagen.

Doch der Angeklagte erklärte, er sei in diesem Moment nicht er selber gewesen. Er habe eine psychische Störung, die ihn die Kontrolle über sich verlieren lasse. Diese habe sich schon verschiedentlich auf seinem Weg nach Mitteleuropa geäussert, er sei bereits 50 Tage in der Schweiz in psychiatrischer Behandlung gewesen und nehme Psychopharmaka.

Er bereue seinen Angriff auf den Privatkläger sehr. Auch die beinahe überrissene Forderung von 20’000 Franken Genugtuung verstünde er, allerdings könnte er diese kaum bezahlen. Zum Ende seiner Ausführungen fragte ihn die Gerichtspräsidentin, warum er denn nun überhaupt Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben habe.

Angeklagter zieht Einsprache gegen Strafbefehl zurück

Er habe dem Gericht seine psychische Verfassung verdeutlichen wollen, da so die Strafe ja geringer ausfallen müsste, erklärte er. Die Gerichtspräsidentin musste ihn enttäuschen: Das geforderte Strafmass von 12 Tagessätzen à 30 Franken, dabei bedingt auf drei Jahre Probezeit, sei bereits locker, ebenso die Busse von 600 Franken. Zusammen mit den Verfahrensgebühren könne er diese in Raten abzahlen.

Lützelschwab machte deutlich, dass das Urteil weit höher ausfallen könne, wenn der Angeklagte seine Einsprache nicht noch zurückziehe. Vor dem Entscheid des Gerichts ist dies nämlich möglich. Und diese Möglichkeit nutzte der Angeklagte, die Verhandlung endete gewissermassen mit dem Strafbefehl als Urteil.