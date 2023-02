Rheinfelden Von Travestie bis zum Flipperturnier: Wie das Eventlokal «Aurea» das Ziel 6000 Gäste erreichen will Das neue Programm des Rheinfelder «Aurea» verspricht eine grosse Abwechslung. Sabine und Däni Anderhub wollen mit zwölf verschiedenen Veranstaltungsformaten das Eventlokal als kulturellen und sozialen Treffpunkt für die gesamte Region etablieren.

Die neuen Catering-Partner Marcel Hummel und Carmen Dennler sowie «Aurea»-Betreiber Sabine und Däni Anderhub (von links). Horatio Gollin

Die Namen Sabine und Däni Anderhub sind in Rheinfelden und darüber hinaus gut bekannt durch die Tanzveranstaltungen von «Fricktal tanzt». Um die lokale Kulturszene zu stärken, haben die beiden letzten Frühling das Eventlokal Aurea als Erlebnis- und Kulturraum eröffnet und sind mit einem ersten Kulturprogramm durchgestartet.

Nun wurde nun das neue Programm 2023/24 vorgestellt. «Wir nennen es Frühlingserwachen», sagte Däni Anderhub. «Jetzt ist die Fasnacht und danach kommt der Frühling.» Für das neue Programm wurde der Slogan gesetzt: «Warum in die Stadt – wenn Rheinfelden das ‹Aurea› hat!» Ihre Idee ist es, das «Aurea» mit zwölf verschiedenen Veranstaltungsformaten als kulturellen und sozialen Treffpunkt für die gesamte Region zu etablieren.

Wertschöpfung für die Stadt Rheinfelden

Die bisherige Resonanz der Besucher ist gut, sagte Däni Anderhub. Als Ziel haben sie sich gesetzt, dass mindestens 6000 Gäste pro Jahr zu den Events kommen, ohne dass Seminare, Bankette oder Privatevents mitgezählt werden. Das «Aurea» soll ein Treffpunkt für verschiedene Generationen sein sowie eine Bereicherung für Rheinfelden und die ganze Region. Durch das vielseitige Programm erwartet er, dass für die ganze Stadt eine zusätzliche Wertschöpfung erreicht wird. Däni Anderhub sagte:

«Wir kommen vom Tanzen. Das ist unsere Herkunft. Das ist unsere DNA.»

Zweimal im Monat gibt es im «Aurea» mit «Fricktal tanzt» Paartanz und vorangestellte Workshops sowie einmal im Monat das «Friday Night Fever». Die bewährten Formate werden fortgesetzt und um neue Formate ergänzt. Einmal im Monat soll mit «Tanzen für Junggebliebene» insbesondere der gesundheitliche Aspekt des Tanzens in den Vordergrund gestellt werden. «Das ist noch im Aufbau», sagte Däni Anderhub. Ebenfalls neu sind die zwei Formate «Salsa & Bachata Night» und die «Kizomba Night», die jeweils viermal im Jahr stattfinden werden. «Das ist einzigartig zwischen Basel und Baden», meinte Anderhub.

Comedy-Reihe wird fortgesetzt

Während Poetry Slam beim Publikum nicht ankam und nicht mehr aufgelegt wird, wird die Comedy-Reihe fortgesetzt. Nach dem alten Programm 2022/23 stehen Jane Mumford am 10. März und Sven Ivanic am 12. Mai auf der Bühne. Das neue Programm startet mit einem Comedy-Festival am 17. Juni durch. Im neuen Programm finden sich fünf Comedy-Events. Fabio Landert kommt am 8. September, The Chäller Family regt die Lachmuskeln am 10. November an, Retto Jost erheitert am 12. Januar 2024, Rolf Schmid ist für den 8. März 2024 geplant und mit Chenk kann am 10. Mai 2024 gelacht werden. Däni Anderhub sagte:

«Wir wollen, dass Rheinfelden und Comedy in einem Wort genannt werden.»

Vom 17. bis 19. März findet ein Internationales Flipperturnier mit Europameisterschaft und Schweizer Meisterschaft statt. 50 Flipper werden aufgestellt und täglich 100 Spielerinnen und Spieler erwartet, auch die Öffentlichkeit kann sich an den Automaten ausprobieren. Neu im Programm ist auch Kabarett. Am 14. April 2023 kommt Benedikt Meyer. Ebenfalls neu ist, dass das Tanz- und Musikfestival von «Fricktal tanzt» am 18. und 19. August zum «Aurea »verlegt wird. Der Innenhof wird mit Live-Bands bespielt und der Oldtimer-Korso durch die Altstadt endet mit einer Oldtimer-Ausstellung im Salmenpark.

Für das «Spiel und Brunch» in Kooperation mit der Ludothek, immer am zweiten Sonntag im Monat, konnten mit Carmen Dennler und Marcel Hummel neue Partner für das Catering gewonnen werden. Für die Literatur-Reihe wird noch ein neues Konzept erarbeitet und ab Herbst sollen Travestie und Varieté ins Programm aufgenommen werden