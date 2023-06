Rheinfelden Von der Elterninitiative zur Mittagstisch Rheinfelden GmbH: Das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte 17'000 Mittagessen serviert der Mittagstisch Rheinfelden jährlich, 450 Kinder sind angemeldet. Die Erfolgsgeschichte begann dabei vor genau 20 Jahren mit einer Initiative aus dem Kreis des Elternvereins Rheinfelden. Nun zieht dieser sich aus der Organisation zurück.

Vor genau 20 Jahren startete die Erfolgsgeschichte des Mittagstischs in Rheinfelden, inzwischen werden 17'000 Mittagessen jährlich serviert. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

Vor genau 20 Jahren haben sich Eltern des Elternvereins Rheinfelden dazu entschlossen, gemeinsam mit der Stadt Rheinfelden ein Konzept für eine Mittagsbetreuung mit Mittagessen zu lancieren. Es wurde eine Erfolgsgeschichte: Mit heute über 450 angemeldeten Kindern und rund 17’000 jährlichen Mittagessen ist das Interesse so gross wie noch nie.

Dem heutigen Erfolg ging ab dem Jahre 2003 eine zweijährige Planungsphase mit Mitgliedern des Elternvereins und der damaligen Schulpflege voraus, um das wachsende Bedürfnis der Eltern nach einer Verpflegungs- und Betreuungsmöglichkeit über den Mittag abzudecken. «Vor allem Mütter waren darauf angewiesen, dass ihre Kinder während der Schulzeit auch über den Mittag betreut werden, um selbst wieder ganztägig ins Berufsleben einsteigen zu können», heisst es in einer Mitteilung des Elternvereins.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom Juni 2004 wurde schliesslich über die Blockzeitenbetreuung in Rheinfelden abgestimmt und dem Antrag mit grosser Mehrheit zugestimmt. Seit 2005 ist die ausserschulische Mittagsbetreuung in Rheinfelden an allen Schulstandorten möglich.

Dazu wurde die «Mittagstisch Rheinfelden GmbH» gegründet mit Vertretungen der Stadt und des Elternvereins in der Geschäftsleitung. Durch das kontinuierliche Wachstum des Mittagstischs und steigende Interesse der Eltern waren die Räumlichkeiten immer wieder eine Herausforderung, die gemeinsam mit der Stadt Rheinfelden gemeistert werden musste. Vor rund zehn Jahren wurden an den Schulen in Rheinfelden die Blockzeiten eingeführt und aufgrund dessen auch die Nachmittagsbetreuung gestartet. Mittlerweile besuchen rund 230 Kinder die Nachmittagsbetreuung.

Der Verein zieht sich zurück

Aus einer kleinen Elterninitiative des Elternvereins Rheinfelden entstand so in rund 20 Jahren ein Mittagstisch mit vielen Mitarbeitenden und einer Geschäftsleitung, die jeden Monat über 2000 Mittagessen für Schulkinder organisieren.

Auf Wunsch der Stadt Rheinfelden zieht sich der Elternverein Rheinfelden nun aus der Mittagstisch Rheinfelden GmbH zurück, «um sich neuen Projekten für Rheinfelden zu widmen und damit die Stadt den Mittagstisch weiter professionalisieren und den Bedürfnissen der Familien anpassen kann», wie es heisst. Dazu wird der Anteil an der Mittagstisch Rheinfelden GmbH an die Stadt verkauft, sodass die Stadt alleinige Inhaberin davon wird. Zum Abschluss schreibt der Verein: «Der Elternverein Rheinfelden ist stolz, dass in Zusammenarbeit mit der Stadt ein so grosses Projekt etabliert werden konnte.» (az)