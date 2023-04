Rheinfelden Von der Buchbinderei und Papeterie zum Profi für Papiertragetaschen: Aargauer Traditionsunternehmen feiert Jubiläum 1898 gründete Samuel König-Moff in der Rheinfelder Altstadt eine Buchbinderei und Papeterie. 125 Jahre später feiert der «Papierhof» Jubiläum. Das Unternehmen handelt heute mit Papiertragetaschen und Geschenkverpackungen und wird bereits in vierter Generation geführt.

Der Papierhof mit Inhaber Beat König (links) beschäftigt heute sieben Mitarbeitende und liefert seine Produkte in die ganze Schweiz. Bild: zvg

Am 1. April 1898, vor 125 Jahren, legte Samuel König-Moff in Rheinfelden den Grundstein für den «Papierhof». An der Marktgasse 37 gründete er seine Papeterie und Buchbinderei. Die Auslage überzeugte, das Geschäft wuchs schnell: Schon 1907 kaufte er ein paar Häuser weiter ein grösseres Gebäude und baute es um. Anfang der 1930er-Jahre hielt in der Rheinfelder Altstadt die Industrialisierung Einzug, und Samuel König nahm die erste Handdruckmaschine in Betrieb.

Der Papierhof ging früh mit der Zeit. Die zweite Generation unter Ernst König bot seine Waren bald auch ausserhalb des Zähringerstädtchens an: An der Schweizer Mustermesse wurden 1945 dem interessierten Publikum die ersten selbst hergestellten Geschenktaschen als Marktneuheit präsentiert. «Schon mein Urgrossvater hat die Trends früh erkannt und lag dabei meist richtig», sagt Beat König, der das Unternehmen heute in vierter Generation führt.

1898 gründete Samuel König-Moff in der Rheinfelder Altstadt eine Buchbinderei und Papeterie. Im Bild: die alte Papeterie im Städtli. Bild: zvg

In den 1950er-Jahren wuchs der Papierhof auf 13 Mitarbeitende und 26 Heimarbeiterinnen an. Erneut wurde der Platz zu knapp und die Firma zog ins Rheinfelder Kunzental um. Mitte der 1960er-Jahre baute Ernst König, der Grossvater von Beat König, den Neubau am Libellenweg 1, wo der Papierhof noch heute seinen Sitz hat.

Vom Produzenten zum Handelsunternehmen

In den vergangenen Jahrzehnten traf die Unternehmerfamilie König wichtige unternehmerische Entscheide. Beat König: «Sie waren manchmal einschneidend, aber oft richtig und zukunftsweisend. Die Anschaffung einer elektrischen Druckmaschine, der Beginn 1976 mit dem Handel von Plastiktragtaschen aus Italien, der Neubau am Libellenweg wie auch die Digitalisierung des Betriebs haben den Papierhof weitergebracht.»

30.35 Franken für neue Tinte, Stifte und weiteres Büromaterial: eine historische Rechnung aus dem Jahr 1925. Bild: zvg

Vor 15 Jahren fällte Beat König den weitreichenden Entschluss, die Produktion vor Ort aufzuheben und den Papierhof zum reinen Handelsunternehmen umzubauen. Gleichzeitig rückte das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus. Der Papierhof bietet heute weisse und braune Recycling- sowie FSC-zertifizierte Papiere an. «Nachhaltigkeit ist bei uns Realität und ein ehrliches Anliegen. Wir leben unsere Haltung und haben uns zum 1. Januar 2023 klimaneutral zertifizieren lassen», so König.

Heute beschäftigt der Papierhof sieben Mitarbeitende und liefert seine Produkte in die ganze Schweiz. Recycling-Papier-Tragetaschen mit und ohne Druck in den verschiedensten Ausführungen sind eine der Spezialitäten. Auch Geschenkverpackungen – vom Papier über Zierbänder bis zur Box – gehören zum Sortiment des Unternehmens. (az)