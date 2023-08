Rheinfelden Vandalen schlagen mehrere Scheiben ein: Über 30'000 Franken Sachschaden an nigelnagelneuer Turnhalle An der neuen Dreifachturnhalle Engerfeld in Rheinfelden wurde massiver Schaden angerichtet: Vandalen haben mehrere Scheiben eingeschlagen und einen Sachschaden in Höhe von über 30'000 Franken verursacht. Die Stadt sucht nun Zeuginnen und Zeugen – und setzt eine Belohnung aus.

Nigelnagelneu ist sie, die Dreifachturnhalle im Engerfeld in Rheinfelden. Im vergangenen Dezember wurde der 16-Millionen-Bau in Betrieb genommen, für den Samstag, 2. September lädt der Stadtrat die Bevölkerung zu einer öffentlichen Einweihungsfeier ein. Und nun das: Vandalen haben an der Turnhalle einen beachtlichen Sachschaden verursacht.

Die Stadt setzt für Hinweise zur Täterschaft eine Belohnung aus. Bild: Zvg / Aargauer Zeitung

«In den vergangenen zwei Wochen kam es bei der neuen Dreifachturnhalle im Engerfeld zu massiven Sachbeschädigungen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. So wurde in der Nähe des Eingangs eine Scheibe beschädigt, wodurch allein ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Franken entstand. Auch auf der Rückseite des Gebäudes wurde eine Scheibe eingeschlagen. Hier beläuft sich der Sachschaden laut Mitteilung der Stadt gar auf rund 25'000 Franken.

Die Täterschaft ist bisher unbekannt. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kantonspolizei Stützpunkt Rheinfelden (Telefon 061 836 37 37) oder die Regionalpolizei Rheinfelden (Telefon 061 833 33 10) entgegen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen, setzt die Stadt eine Belohnung von 1000 Franken aus. (az)