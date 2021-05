Traktandum 2 der Einwohnergemeindeversammlung am 17. Juni wird die Jahresrechnung 2020 sein. «Die Gemeinde Rheinfelden befindet sich wie in den Vorjahren in einer finanziell komfortablen Situation mit guten Aussichten und Handlungsspielraum für die Zukunft», heisst es in der Botschaft. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der Unternehmen klafft jedoch zwischen Budget und Rechnung eine 3-Millionen-Franken-Lücke. Grund ist, dass wegen Corona eine spätere Zahlungsmöglichkeit eingeräumt wurde. Inzwischen sind laut Stadtammann Franco Mazzi die Steuern nachbezahlt.