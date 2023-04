Rheinfelden «Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen»: Der Stadtlauf war ein Erfolg – und soll wieder zur Tradition werden Über 370 Läuferinnen und Läufer nahmen am ersten Rheinfelder Stadtlauf seit Jahren teil. Das sind fast doppelt so viele, wie sich das Organisationskomitee ursprünglich erhofft hatte. Entsprechend positiv fällt auch dessen Fazit aus.

Über 370 Läuferinnen und Läufer nahmen am Sonntag die Strecke in Angriff. Bild: Markus Raub - Rmp Media Producti

«Wunderbar, grossartig – wir sind einfach nur glücklich.» Dieter Frei ist auch am Tag nach dem Rheinfelder Stadtlauf noch überwältigt. Der Initiator und OK-Chef darf auf einen gelungenen Lauf zurückblicken. 376 Teilnehmende in den Kategorien Hauptlauf, Jugend und Kinder traten am Sonntag an. «Unsere Erwartungen wurden damit auch diesbezüglich weit übertroffen», sagt Frei. Im Vorfeld hatten sich die Organisatoren und Organisatorinnen 200 Teilnehmende erhofft.

Eine Rolle dürfte dabei die attraktive Strecke durch Altstadt und Stadtpark gespielt haben, ist Frei überzeugt. Start und Ziel des Stadtlaufs befanden sich beim Zähringerplatz. Von da ging es die Marktgasse hinauf, dem Rhein entlang zum Stadtpark Ost und von da zurück zum Storchennestturm. Über Geissgasse, Kapuzinergasse und Bahnhofstrasse führte die Route zurück zum Zähringerplatz.

2,5 Kilometer misst die Strecke; die Teilnehmenden absolvierten zwei Runden – die schnellsten in ziemlich genau 16 Minuten. Für die Kinder und Jugendlichen gab es verkürzte Strecken.

Mit der attraktiven Strecke überzeugt

Das OK konnte damit seine Wunschstrecke umsetzen, eine «absolute Traumstrecke», wie Frei sagt. Entsprechend wurde der Anlass im Vorfeld auch damit beworben: OK-Mitglied Roland Gröflin lief die Strecke mit einer Actionkamera ab; das Video wurde anschliessend auf den sozialen Medien geteilt. «Ich glaube, damit konnten wir viele Läuferinnen und Läufer ‹gluschtig› machen», sagt Frei.

Viele Teilnehmende kamen dabei aus der erweiterten Region, aber beispielsweise auch aus Zürich und dem Welschland reisten Läuferinnen und Läufer nach Rheinfelden.

Auch seinem Organisationskomitee sowie den rund 60 Helferinnen und Helfern windet Dieter Frei ein Kränzchen: «Der Auf- und Abbau sowie der Rennablauf haben sehr gut geklappt.» So wurden die Läuferinnen und Läufer an Spitze und Ende von Velos begleitet. Streckenposten sorgten zudem dafür, dass Passanten, Verkehr sowie Läufer ohne Komplikationen aneinander vorbeikommen.

Es gibt auch 2024 wieder einen Stadtlauf

Die Rückmeldungen seien denn auch «grossmehrheitlich sehr positiv» ausgefallen, sagt Dieter Frei. Auch von Stadtammann Franco Mazzi durften die Organisatoren und Organisatorinnen ein Lob entgegennehmen. «Ich habe ganz viele glückliche Gesichter gesehen», so Frei. Vereinzelt habe es Anregungen und Verbesserungsvorschläge gegeben. «Die nehmen wir uns zu Herzen und versuchen, sie beim nächsten Mal umzusetzen.»

Damit nimmt er schon eines vorneweg – dass es nämlich nicht bei einem einmaligen Revival des Stadtlaufs bleiben wird. Bis 2016 hatte es den Stadtlauf des Radfahrer-Bundes Fricktal gegeben, dann wurden vorerst keine Stadtläufe mehr veranstaltet. Bis Dieter Frei bei einer Joggingrunde die Idee fasste, die Tradition wiederaufleben zu lassen und diese nun mit seinem Team umsetzte. Nun ist klar: «Auch im nächsten Frühling wird es wieder einen Stadtlauf in Rheinfelden geben», sagt Frei. Das genaue Datum soll in den kommenden Wochen in Absprache mit der Stadt festgelegt werden.