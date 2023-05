Erster Einblick nach vier Jahren Umbau und Renovation: So sieht der «neue» Rheinfelder «Schützen» aus

Rund zwei Jahre später als geplant feiert der «Schützen» in Rheinfelden am 1. Juni seine Wiedereröffnung. Rund 18 Millionen Franken investierte die Bauherrschaft in den Bau. Rund vier Millionen Franken gab sie für das Interieur aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – findet auch Landammann Jean-Pierre Gallati.