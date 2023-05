Rheinfelden Über eine Million statt 710'000 Franken: Darum kostete die neue Schiffsanlegestelle so viel mehr Der Rheinfelder Stadtrat legt an der Gemeindeversammlung eine erfreuliche Jahresrechnung und den Geschäftsbericht vor, will das Reglement zum Multimedianetz erneuern – und zeigt auf, wie es bei der Erneuerung der Schiffsanlegestelle zur deutlichen Kreditüberschreitung von über 60 Prozent kam.

Die neue Anlegestelle / Schiffsanlegestelle an der Schifflände in Rheinfelden für Personenschiffe und den Rheinrettungsdienst hat deutlich mehr gekostet als erwartet. Bild: Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Für einmal ist es eine Kreditabrechnung, die Interesse weckt: An der kommenden Einwohnergemeindeversammlung in Rheinfelden vom 14. Juni nämlich wird aufgezeigt, weshalb die neue Schiffsanlegestelle so viel mehr gekostet hat als erwartet.

Im Dezember 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von 710'000 Franken für das Projekt. Die neue Anlegestelle sollte unter anderem rollstuhlgängig werden und grösseren Schiffen das Anlegen ermöglichen. «Es ist geplant, die Arbeiten in den Monaten Januar bis April 2018 auszuführen», hiess es damals.

Arbeiten dauern länger – und sind deutlich teurer

Die Ausführung allerdings dauerte einerseits deutlich länger. Erst im Sommer 2019 konnte mit dem «Rhystärn» wieder ein Personenschiff anlegen. Andererseits wurde das Projekt auch deutlich teurer. Gut 1,15 Millionen Franken werden in der Abrechnung ausgewiesen – eine Überschreitung von über 440'000 Franken oder gut 62 Prozent.

Im Juli 2019 legte mit dem «Rhystärn» wieder ein Personenschiff in Rheinfelden an. Bild: Zvg / Aargauer Zeitung

Stadtbaumeister Lorenz I. Zumstein sprach an der Pressekonferenz zur anstehenden Gemeindeversammlung von einem «sauren Apfel, in den wir beissen müssen». Stadtammann Franco Mazzi ergänzte:

«Das ist unschön, aber die Gründe sind nachvollziehbar.»

Einen ist, dass es sich bei der Erneuerung der Anlegestelle um ein spezielles Bauvorhaben handelt, bei dem Erfahrungswerte fehlen und das Risiko für Unvorhergesehenes höher ist.

Stadtrat genehmigte zwei Zusatzkredite

Gleich zwei Zusatzkredite musste der Stadtrat letztlich für das Projekt genehmigen. Im ersten ging es um «etliche notwendige Arbeiten, die im Kostenvoranschlag nicht enthalten oder zu tief veranschlagt waren», so Zumstein. So etwa eine Ausbaggerung, damit Schiffe auch bei Niedrigwasser anlegen können. Mit dem zweiten Zusatzkredit hingegen mussten unter anderem Konstruktionsmängel behoben werden.

Beim Hochwasser 2019 waren diese offensichtlich geworden: Die Konstruktion des Schwimmsteigers für den Rettungsdienst samt neuem Zugang ging in den Fluten unter. Mit Unterstützung eines neu beauftragten Ingenieurbüros wurde daraufhin eine eigene Lösung erarbeitet. Somit sei nun, wenn schon nicht die Kosten, so doch wenigstens das Ergebnis erfreulich, sagte Mazzi: «Wir haben eine Anlegestelle, die ihre Funktion zur Zufriedenheit aller erfüllt.»

Weniger Geld ausgegeben als budgetiert

Zufrieden ist der Ammann auch mit dem Jahresabschluss. «Wir befinden uns in einer komfortablen finanziellen Situation und sind gut gerüstet für die Zukunft», so Mazzi.

Das Finanzierungsergebnis beläuft sich bei einer Selbstfinanzierung von acht Millionen Franken auf ein Minus von rund 1,5 Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von rund 9,5 Millionen Franken. Gründe für das bessere Ergebnis sind ein höherer betrieblicher Ertrag sowie deutlich tiefere Investitionsausgaben. Das Nettovermögen der Stadt betrug per Ende Jahr 72,5 Millionen Franken.

Neben der Jahresrechnung und der Kreditabrechnung legt der Stadtrat der Versammlung auch den Geschäftsbericht sowie ein neues Reglement über das Multimediagesetz, vormals Ortsantennenanlage, vor.