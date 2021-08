Rheinfelden Tertianum eröffnet ein Bistro im Salmenpark: «Wir möchten einen Ort der Begegnung anbieten» Im Erdgeschoss des Alters- und Pflegezentrums Salmenpark in Rheinfelden soll bald ein neues Bistro eröffnen. Geschäftsführer Ermin Hirkic will damit nicht nur seinen Gästen eine Freude machen, sondern die ganze Überbauung aufwerten.

Das Alters- und Pflegezentrum Tertianum Salmenpark in Rheinfelden: Im Erdgeschoss soll ein Bistro entstehen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

«Wir möchten einen Ort der Begegnung anbieten.» Das sagt Ermin Hirkic, Geschäftsführer des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Salmenpark in Rheinfelden. Geplant ist ein Bistro im Erdgeschoss des Gebäudes an der Baslerstrasse 4 mit gut 70 Sitzplätzen im Innen- und fast so vielen Plätzen im Aussenbereich.

Seit Freitag liegt auf der Bauverwaltung ein entsprechendes Baugesuch auf. Die Aussenhülle bleibt demnach bestehen, die nötigen Innentrennwände werden in Leichtbauweise erstellt.

Eine Aufwertung für den Salmenpark

Ermin Hirkic, Geschäftsleiter Tertianum Salmenpark.

Severin Bigler (9. Mai 2017)

«Das Tertianum eröffnet ein Restaurant, weil ein solches Angebot für die Lebensqualität unserer Gäste viel beiträgt», sagt Hirkic. «Zudem begegnet man hier Passanten, Mitarbeitenden und Menschen aus der Umgebung, die unsere Pflegegäste besuchen oder Einkaufen im Coop oder in der Apotheke.»

Geplant ist neben dem Restaurant auch ein abtrennbarer Mehrzweckraum für Events und Seminare. Das Angebot sei öffentlich und richte sich an alle, sagt Hirkic. Umgesetzt sollen die Baupläne möglichst rasch. «Wir hoffen, dass wir dereinst mit unseren Gästen Weihnachten in unserem neuen Restaurant feiern können», sagt der Geschäftsführer. Und:

«Wir sind überzeugt, dass ein Restaurant an der Passantenlage den ganzen Salmenpark aufwerten wird.»

Zum Angebot im Bistro sollen neben den aktuellen Tagesmenus auch «kreative vegetarische Gerichte» gehören, so Hirkic. «Wir kochen mit marktfrischen und saisonalen Produkten.» Auch der kleine Snack für Zwischendurch, verschiedene Kaffee- und Teevarianten sowie erfrischende Getränke sollen auf der Karte Platz finden.

Das im Jahr 2016 eröffnete Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Salmenpark ist in unmittelbarer Nähe des Rheins gelegen.