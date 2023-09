Rheinfelden SwissSkills 2023: Gabriela Petrovic gewinnt Gold als Fachfrau Gesundheit Gabriela Petrovic, Fachfrau Gesundheit der Reha Rheinfelden wurde Erste bei den SwissSkills Championships 2023 der Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit in Delémont. Sie sicherte sich für den Kanton Aargau am Samstag die Goldmedaille.

Die Siegerinnen im Bereich Fachfrauen für Gesundheit. Rechts im Bild: die mit Gold ausgezeichnete Gabriela Petrovic. ZVG

Ziemlich genau vor einem Jahr fand die Kantonalausscheidung auf dem Gelände der Expo in Bern statt. Schon damals konnte sich Gabriela Petrovic durch ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten hervortun, wie es in der Mitteilung der Reha Rheinfelden heisst. Es folgte eine intensive Vorbereitungszeit über mehrere Monate mit Trainings.

Mit Gold ausgezeichnet: Gabriela Petrovic. ZVG

Dieser Fleiss wurde nun am vergangenen Samstag im Finale mit dem Gewinn der Goldmedaille an den SwissSkills Championships in Delémont belohnt. Petrovic behauptete sich dort gegen 20 weitere Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit FaGe aus insgesamt elf Kantonen.

Petrovic habe in der Vorentscheidung der SwissSkills mit ihrem professionellen Handeln und ihrem grossen Fachwissen brilliert, heisst es im Schreiben weiter. Aus diesem Grund habe Sie sich souverän mit sechs weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Finaltag qualifizieren können.

Anspruchsvolle Fallsituationen am Finaltag

Am Finaltag hatte Petrovic etwa die Aufgabe, parallel zwei Patienten zu betreuen deren Krankheitsbild sie erst kurz zuvor erfuhr. Durch ihr Fachwissen, die schnelle Auffassungsgabe und ihr Kommunikationsgeschick sei ihr eine grandiose Leistung gelungen.

Gabriela Petrovic hat am 31. Juli 2023 die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit in der Reha Rheinfelden abgeschlossen. Derzeit betreut sie im Nachtdienst Patientinnen und Patienten auf verschiedenen Abteilungen. Ab Oktober 2023 wird Sie zudem mit weiteren Kolleginnen und Kollegen die Start-up-Abteilung aufbauen. Dort erhalten ambitionierte Berufsabgängerinnen und -abgänger die Möglichkeit, unter der Leitung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen eine Pflegeabteilung zu organisieren und das neuste Fachwissen in die tägliche Praxis einzubringen. (luk)