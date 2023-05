Rheinfelden Steht die Endzeit kurz bevor? Das scheint zumindest ein Sprayer im Städtchen zu glauben Sprayereien sind in Städten und grösseren Gemeinden an der Tagesordnung. In Rheinfelden hat eine unbekannte Täterschaft eine Wand mit Bibelverweisen, biblischen Gleichungen und Endzeit-Botschaften vollgekritzelt. Das könnte die Urheberschaft teuer zu stehen kommen – im Diesseits.

Eine unbekannte Täterschaft hat an der Schifflände «biblische» Botschaften hinterlassen. Bild: zvg

Die Apokalypse beginnt in Rheinfelden. Dies legt zumindest das neue Wand-«Design» bei der Schifflände nahe. Unbekannte haben in den letzten Tagen eine Wand mit Bibelverweisen, Sprüchen und «biblischen» Gleichungen vollgekritzelt.

Etliche der Botschaften zeichnen dabei ein endzeitlich-apokalyptisches Bild der Zukunft. «Jesus kommt bald», steht da, «Endzeit» oder auch «Christ vs. Antichrist». Auch einige der Bibelverweise führen in eine düstere Zukunft. «Das aber sollst du wissen: In den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen», heisst es etwa an der erwähnten Stelle im 2. Timotheusbrief. Eine andere Bibelstelle warnt vor Habsucht als die Wurzel aller Übel. Einen breiten Raum nehmen zudem Gleichungen ein wie etwa «37×24=888», wobei die 888 in der Regel für Jesus steht.

Täterschaft noch unbekannt

Wer für die «Verzierung» verantwortlich ist, ist laut Stadtschreiber Roger Erdin noch unklar. Auch seien Schmierereien mit religiösen Inhalten in Rheinfelden bislang kein Thema gewesen. Spekuliert wird über die Urheberschaft auch in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo CH Rhyfälde, wenn ...» eifrig. Auf religiöse, rechte Verschwörungsschwurbler tippt eine Kommentatorin, auf eine freikirchliche Urheberschaft eine andere. «Da war wohl jemandem sehr langweilig», mutmasst ein User, und ein anderer findet das Gekritzel schlicht eine «absolute Frechheit».

Die jüngste Kritzelei ist zwar vom Inhalt her speziell, doch Kritzeleien und Schmierereien finden sich in Rheinfelden – wie in vielen Gemeinden – immer wieder. Besonders an öffentlichen Gebäuden und Anlagen kommt Vandalismus durch Sprayereien und Schmierereien laut Roger Erdin immer mal wieder vor «und ist ein öffentliches Ärgernis». Am häufigsten werden laut dem Stadtschreiber Kunstbauten besprayt und verkritzelt, also Bauwerke des Tiefbaus wie beispielsweise Unterführungen.

«Wir verfolgen seit Jahren eine Nulltoleranzstrategie», sagt Erdin weiter. Konkret bedeutet dies, dass Sprayereien immer sofort entfernt und auch zur Anzeige gebracht werden. Erdin sagt:

«Wenn es gelingt, die Täterschaft zu überführen, wird diese neben dem Strafverfahren auch zivilrechtlich für sämtliche Kosten verantwortlich gemacht.»

So ist es im aktuellen «biblischen» Fall gut möglich, dass die eine oder andere der auf die Wand gekritzelten Gleichungen ihre pseudoreligiöse Bedeutung verliert und plötzlich den Kosten entspricht, die auf die Urheberschaft zukommen, sollte sie erwischt werden. Im Angebot wären unteranderem 222, 666, 888 oder 1480 (Franken).