Rheinfelden Stadt haucht Weiher Leben ein: Nun zieren Fische, Muscheln und Krebse das neue Gewässer im Stadtpark West Vor wenigen Wochen schloss die Stadt die Neugestaltung sowie die Umgebungsarbeiten an der 700'000 Franken teueren Anlage ab. Nun weihte sie den Schauweiher ein und setzte in diesen durch einen Fischspezialisten Störe, Egli und Karpfen ein – Besucherinnen und Besucher sollen auf das Hineinwerfen von Brot zum Füttern verzichten.

Die Kinder hörten Fischspezialisten Fabian Baumann beim Einsetzen der Fische in den neuen Weiher aufmerksam zu. Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Im Stadtpark West kam so manch ein Kind nicht mehr aus dem Staunen heraus. Besonders als Fabian Baumann, Fischspezialist von der Firma Koi-Breeder aus Schinznach-Dorf, der grosse Karpfen aus der Hand ins Wasser flutschte. In Anwesenheit des Kindergarten Robersten und im Beisein von Stadträtin Claudia Roher weihte die Stadt am Montagmorgen den neuen Weiher im Stadtpark West in Rheinfelden ein und besetzte ihn mit einheimischen Fischen, Edelkrebsen und unter Artenschutz stehenden Teichmuscheln.

Bei der Neugestaltung des Weihers hat die Stadt Rheinfelden ausdrücklich auf exotische Tiere verzichtet und ausschliesslich einheimische Fische gewählt. So wurden – auch im Hinblick auf gefährdete und unter Artenschutz stehende Tiere – unter anderem Schleien, Rotfedern, Blauorfen, Döbel, Eglis, Störe sowie Karpfen und Störe eingesetzt.

Anfang März stellte die Stadt die Arbeiten für den neue Weiher fertig. Rund 700'000 Franken betragen die Kosten für den Neubau samt Umgebungsgestaltung. Wie Jan Geldermann, stellvertretender Stadtbaumeister erklärte, ist der neugestaltete Weiher das erste Element des vor drei Jahren beschlossenen Leitbildes und des darauf basierenden Pflegeplans für den Stadtpark West. «Ziel ist die Aufwertung und Erhaltung des aus dem 19. Jahrhunderts stammenden Parks.»

Ein Stall für Gänse auf dem Weiher

Das Wasser des neuen Weihers ist an der tiefsten Stelle 1,60 Meter tief. Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Demnächst baut die Stadt auf einem Betonsockel, der aus dem Wasser ragt, einen Stall. So sollen drei einheimische Gänse an den Weiher ziehen. Geldermann sagt:

«Der Weiher ist in Anlehnung an das Konzept des gesamten Stadtparks als Schauweiher gedacht.»

So bieten zwei Plattformen Gelegenheit, Wasservögel und Fische zu beobachten. Die Wassertiefe des Weihers variiert zwischen 1,60 Metern und einigen Zentimetern, wodurch sich viele Beobachtungsmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher ergeben.

Um die Anlage vor Veralgung und Verschlammung zu schützen, hat die Stadt eine Filterpumpe einbauen lassen. Unterhalten und gepflegt werden Gewässer und Tiere von Mitarbeitenden des Werkhofs. Parkbesucherinnen und Parkbesucher sollten denn darauf verzichten, Brot zu Fütterung in den Weiher zu werfen, so Geldermann. Dies auch, damit die Wasserqualität durch Ansammlungen von Brotresten nicht negativ beeinflusst wird.

Geweihbaum ergänzt exotischen Bestand

Für die Kinder des Kindergartens Robersten waren die Fische ein Erlebnis. Bild: Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

In der Umgebung hat die Stadt je zwei Weiden und Erlen sowie eine Wildkirsche gepflanzt. Zudem hat sie eine Hecke angelegt und Wildkräuter gesät, damit die Gänse dort dereinst Futter finden. Ein Geweihbaum ziert nun die Umgebung. Dieser ergänze das Arboretum – den exotischen Baumbestand – der Stadtparks passend, so Geldermann.

Am Weiher vorbei führt ein neuer Mergelweg. Die restlichen Stadtparkwege aus Kies sollen im gleichen Stil saniert werden. Mit der Neugestaltung des Spielbrunnens und des Spielplatzes werden in den kommenden Jahren weitere Elemente aufgewertet.