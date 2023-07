Rheinfelden Spektakel für Autofans und Rock'n-Roll-Liebhaber: 60 Oldtimer rollen durch die Altstadt Ob ein Mustang Mach 1, einen Buick Super Eight, ein Pontiac Star Chief oder ein Chevy Impala – im Rahmen des grossen Musik- und Tanzfestes des Vereins «Fricktal tanzt» rollen am 19. August rund 60 Oldtimer durch Rheinfelden und können danach auch aus nächster Nähe begutachtet werden.

Der Verein «Fricktal tanzt» organisiert am 18. und 19. August wieder das «Musik- und Tanzfest» in Rheinfelden. Neu findet der Anlass im Innenhof des «B15» und der Kultur- und Eventlocation Aurea in Rheinfelden statt. Live Bands, Festwirtschaft, Tanz und guter Sound werden zwei Tage lang präsentiert. Zentraler Bestandteil ist auch der dritte Oldtimer-Korso durch die Altstadt am Samstag 19. August – neu mit geänderter Streckenführung, noch grösserem Teilnehmerfeld und anschliessender Ausstellung.

«Noch nie waren so viele Oldtimer am Start», schreibt das Organisationsteam in einer Mitteilung. Fast zwei Drittel davon seien US-Oldtimer, der Rest Europäer.

Am 19. August rollen wieder Oldtimer durch die Rheinfelder Altstadtgassen. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Durch die Verschiebung des Festorts, können die Autos im Korso bereits vor der Altstadt auf der Strecke vom Lokikreisel zum Obertor betrachtet werden. Dank einer Kooperation mit der Firma PSP und umliegenden Betrieben des «B15» können die Autos im Anschluss in Ruhe auf einer grosszügigen Ausstellung auf dem Gebiet des Salmenparks und rund ums «Aurea» begutachtet werden.

Der Start des Oldtimer-Korsos ist um 16 Uhr beim Lokikreisel beim Salmenpark/«B15», das Ende etwa um 17 Uhr ebenfalls wieder beim Lokikreisel. Es gibt eine Festwirtschaft. Ab 19 Uhr kommen dort dann Rock’nRoll-Fans auf ihre Kosten, wenn die Band «Krüger rockt!» auf der Outdoor Bühne Gas gibt. (AZ)