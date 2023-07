Rheinfelden Sonnenstrom für den eigenen Betrieb: Schweizer Salinen planen grosse Photovoltaikanlagen in Riburg und Pratteln Mit drei grossen Solaranlagen wollen die Schweizer Salinen einen Beitrag an die Energiewende leisten. Sie sollen eine Gesamtleistung von voraussichtlich einer Million Kilowattstunden pro Jahr erbringen. Zwei der Anlagen werden im Fricktal gebaut.

Die Schweizer Salinen bauen drei Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund einer Million Kilowattstunden pro Jahr. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Eine Anlage ist dabei am Standort im Industrieareal Schweizerhalle in Pratteln BL geplant, zwei am Standort Riburg in Rheinfelden.

Das Gelände der Salinen AG in Rheinfelden: Hier entstehen zwei der drei geplanten Photovoltaikanlagen. Bild: zvg

In Schweizerhalle dienen dafür das Dach und die Fassade des von der Autobahn gut sichtbaren Hochregallagers, in Riburg werden die Dachflächen eines Lagergebäudes und eines Silomagazins genutzt. Insgesamt umfasst das Solarprojekt rund 2500 Paneelen auf einer Fläche von insgesamt 2700 Quadratmetern. Die Gesamtleistung entspricht laut Mitteilung dem durchschnittlichen Jahresbedarf von etwa 250 Haushalten.

Bauarbeiten beginnen noch in diesem Jahr

Allerdings werden die Salinen den durch die Photovoltaikanlagen in Zukunft erzeugten Strom vollständig für den eigenen Betrieb nutzen – so zum Beispiel für die Verpackungs- und Produktionsanlagen und die jüngst elektrifizierte Geschäftsfahrzeugflotte. Die Bauarbeiten für die Photovoltaikanlagen werden noch in diesem Jahr beginnen und sollen bis 2024 abgeschlossen sein.

2021 wurde auf dem Gebäude, in dem die Swiss Shrimp AG Crevetten züchtet, eine Photovoltaikanlage gebaut. Bild: Simon Von Gunten

Die Photovoltaikanlagen gehören zu verschiedenen Massnahmen, welche die Schweizer Salinen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen, heisst es in der Mitteilung der Salzmonopolistin, die im Besitz der Kantone ist. «Als Industrieunternehmen sind wir unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst und stellen durch die Produktion sowie den Einsatz erneuerbarer Energiequellen eine nachhaltige Salzproduktion in der Schweiz sicher», lässt sich Urs Hofmeier, CEO der Schweizer Salinen, zitieren.

2021 wurde bereits auf einem Gebäude der Schweizer Salinen in Riburg, welches von der Crevettenzucht Swiss Shrimp AG genutzt wird, eine Photovoltaikanlage errichtet. (az)