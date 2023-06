Rheinfelden Sie geben der Trauer einen Raum: Wie die Trauertreffs von Hospiz Aargau wieder Halt im Alltag geben Seit Anfang 2022 veranstaltet Hospiz Aargau regelmässig einen sogenannten Trauertreff in Rheinfelden. Nach Schicksalsschlägen sollen sie für Trauernde Orte des Aufgehobenseins und des Austausches sein. Manche kommen auch nach Monaten und Jahren immer wieder – obwohl die Heilung bereits längst stattgefunden hat.

Der Tod eines nahen Angehörigen, die Trennung von Partner oder Partnerin, der Verlust des Jobs durch Kündigung – Trauer kennt viele Gründe. Nach dem Schock, dem Nicht-Wahrhaben-Wollen, dominieren Sinnleere, Zukunftsangst und das Hadern mit dem Schicksal die Gedanken. Für Menschen, die an einem schweren Verlust tragen, bietet das Hospiz Aargau mit sechs offenen Trauertreffs die Hand.

Seit Anfang 2022 richtet Hospiz Aargau die Trauertreffen auch im Fricktal aus. Dies jeweils am zweiten und vierten Dienstag im Monat von 18.30 bis 20.30 Uhr im Roten Haus an der Habich-Dietschy-Strasse 1 in Rheinfelden. «Die Trauertreffen sollen für die Trauernden Orte des Austausches und des Aufgehobenseins sein. Dies in einem geschützten Rahmen», sagt Andreas Zimmermann, der bei Hospiz Aargau für die Trauertreffen verantwortlich ist.

Andreas Zimmermann ist bei Hospiz Aargau verantwortlich für die Trauertreffen. Bild: zvg

Die Anzahl ist nicht das Entscheidende

Zimmermann, 66, arbeitete jahrzehntelang als Pfarreiseelsorger sowie zuletzt als Spital-, Pflegeheim- und Hospiz-Seelsorger und hat einige Trauertreffen mit aufgebaut. In Rheinfelden werde das Angebot noch nicht so gut genutzt wie andernorts, wo sich regelmässig zwischen fünf und zehn Personen einfinden. In Rheinfelden seien es derzeit etwa zwischen zwei und vier Personen. Die Anzahl der Teilnehmenden sei aber nicht das Entscheidende. Zimmermann sagt:

«Entscheidend ist, dass die Personen, die kommen, immer wieder kommen. Und dass sie auch sagen, wie wertvoll es für sie ist, diesen Ort zu haben, wo sie immer wieder hinkönnen.»

Woran es liege, dass der Trauertreff in Rheinfelden von der Anzahl der Teilnehmenden etwas hinterherhinkt, sei schwierig zu sagen. «Vermutlich fehlt es noch an der Bekanntheit des Angebots», so Zimmermann. Insgesamt sei der Schritt zum Trauertreff kein leichter. Sich in seiner Trauer zu öffnen, sich gegenüber fremden Personen von seiner verletzlichen Seite zu zeigen, sei etwas Intimes, eine Schwelle, die erst überwunden werden müsse.

Doch einmal im Trauertreffen angekommen, gebe es Personen, die seit mehreren Jahren ihren jeweiligen Trauertreff besuchen. Zimmermann sagt:

«Für manche der ‹Trauernden› erhält dieses Angebot den Charakter einer Selbsthilfegruppe, die ihnen regelmässigen Halt für ihren Alltag gibt.»

Aufgesucht würden die Trauertreffen etwa von Personen, die niemanden haben, denen sie sich in ihrer Trauer öffnen können. Auch gebe es Trauernde, die nach einer gewissen Zeit mit ihrem persönlichen Verlust in ihrer Familie oder bei Freunden auf taube Ohren stiessen. Dies nach dem Motto: «Kannst du es jetzt nicht mal so langsam hinter dir lassen?»

Zwei Stunden, die wie im Flug vergehen

Klar ist aber auch: «Ein Trauertreffen ist kein therapeutisches Angebot, sondern es ist ein Austauschangebot», so Zimmermann. Wenn ersichtlich wird, dass professionelle Hilfe bei der Trauerbewältigung sinnvoll ist, stellt das Trauertreff-Team auf Wunsch entsprechende Kontakte her. Moderiert werden die Trauertreffs von qualifizierten Mitarbeitenden. Derzeit werden freiwillige Mitarbeitende für den Trauertreff in Rheinfelden gesucht.

Die Trauertreffen werden zumeist mit einem Kerzenritual eröffnet. Bild: cm

Eröffnet werden die Treffen mit einem Kerzenritual. Jeder der Teilnehmenden entzündet ein kleines Licht an einer grossen Kerze. Dann folgt ein kurzer Text, etwa in Gedichtform – «Seltsam, im Nebel zu wandern! Einsam ist jeder Busch und Stein, Kein Baum sieht den andern, Jeder ist allein» –, der zum Gespräch einlädt. «Manchmal entwickelt sich anhand des Textes im Gespräch so eine Selbstdynamik, dass die zwei Stunden wie im Flug vergehen», sagt Zimmermann. Zwei Stunden, in denen ein Stück weit Heilung geschieht.