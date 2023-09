Rheinfelden «Selbstbewusst und eigenständig, aber unaufgeregt»: Neue Turnhalle eingeweiht Zur Feier der Fertigstellung der Dreifachturnhalle Engerfeld S2 in Rheinfelden gab es einen Tag der offenen Tür.

Die neue Dreifachturnhalle Engerfeld S2 wurde am Samstag, 2. September, mit einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht. Zum Eröffnungsapéro bespielten der Turn- und Sportverein und der Volleyballclub die Spielfelder. Bis in den Nachmittag konnte die Halle individuell besichtigt werden.

Die Anwesenden verfolgten interessiert die Vorführung des TSV Rheinfelden Basketball. Bild: Horatio Gollin

Nachdem der Neubau der Dreifachturnhalle Engerfeld S2 im Dezember fertig gestellt und im Juni auch die Neugestaltung des Aussenbereichs abgeschlossen wurde, weihte die Stadtverwaltung die neue Halle mit einem Tag der offenen Tür offiziell ein. Gelbe Pfeile wiesen den Weg vom Foyer in den Mehrzweckraum über den Gymnastikraum eine Etage nach oben auf die Galerie mit Blick ins Foyer, über zwei Treppen wieder ins Untergeschoss, wo die eigentliche Dreifachturnhalle und Garderobenräumen besichtigt werden konnten.

An den Wänden hingen Plakate, die Details über den jeweiligen Raum enthüllten. So erfuhren die Besucherinnen und Besucher etwa, dass der Mehrzweckraum einen Boden aus Eichenparkett hat und 100 Plätze bei Konzertbestuhlung bietet. Die Turnfläche hat eine Abmessung von 49 auf 28 auf 9 Meter, während der komplette Neubau eine Fläche von 51 auf 43 auf 12 Meter einnimmt.

Kosten für neue Halle betragen 16 Millionen Franken

«Heute kann diese neuerstellte Dreifachturnhalle besichtigt, ja bewundert werden», sagte Rheinfeldens Stadtammann Franco Mazzi beim Eröffnungsapéro. «Sie ist entstanden als der dritte Teil des Entwicklungs- und Investitionsschwerpunktes der Stadt, dem Schulhausareal Engerfeld.» In den vergangenen Jahren investierte die Stadt 50 Millionen Franken in das Schulhausareal. Allein die Kosten für die neue Halle belaufen sich auf 16 Millionen Franken.

Architekt Jann Stoos erläuterte, dass die neue Halle mit der bestehenden Dreifachturnhalle ein Geviert von Sportfeldern aufspannt. Die zwei Allwetterplätze stehen in direktem Bezug zu den Sporthallen. «Innen- und Aussenfelder bilden eine Einheit», so Stoos. «Der neue Baukörper der Schulanlage soll sich einerseits selbstbewusst und eigenständig mit zeitgemässem Ausdruck zeigen, andererseits sich unaufgeregt in die Gesamtanlage einbinden.»

Architekt Jan Stoos erklärte: «Innen- und Aussenfelder bilden eine Einheit.» Bild: Horatio Gollin

Beat Petermann, Schulleiter der Kreisschule Unteres Fricktal, führte die Bedeutung des Neubaus an, da durch das Wachstum der Schulanlage Engerfeld auf bis zu 1200 Schülerinnen und Schüler die Bestandshalle zu klein geworden war. Im Anschluss demonstrierten der Volleyballclub Rheinfelden sowie die Abteilungen Basketball und Handball des Turn- und Sportvereins Rheinfelden die Nutzung der drei Felder in der Halle.