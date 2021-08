Rheinfelden Rutschbahn auf Kinderspielplatz in Brand gesetzt Auf einem Kinderspielplatz wurde am Donnerstag eine Rutschbahn in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Aus Sicherheitsgründen wurde zu Beginn des Brandausbruchs, aufgrund der starken Rauchentwicklung, die umliegenden Wohnungen evakuiert.

Kapo AG

Am Donnerstag meldete um 14.00 Uhr, eine Anwohnerin der Polizei, dass in Rheinfelden auf einem Kinderspielplatz an der Waldhofstrasse ein Brand ausgebrochen sei.

Umgehend wurde die Feuerwehr aufgeboten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden aus Sicherheitsgründen die umliegenden Gebäude evakuiert. Laut Mitteilung der Kantonspolizei wurde jedoch niemand verletzt. Es entstand allerdings grosser Sachschaden.

Offenbar wurde die Rutschbahn auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Durch Drittpersonen wurden zum Tatzeitpunkt mehrere Kinder im Alter zwischen 9 und 10 Jahren auf dem Kinderspielplatz beobachtet. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (phh)

