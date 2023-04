Rheinfelden Richtfest auf dem Schiffacker: Doch das neue Garderobengebäude und Lokal des Fussballclubs wird eine halbe Million Franken mehr kosten Eigentlich hätte das neue FC-Domizil am Schiffacker schon eröffnet werden sollen. Doch aufgrund von Lieferproblemen und Kostensteigerungen steht jetzt erst der Rohbau. Und statt 1,75 Millionen Franken geht die Stadt nun von etwa 2,3 Millionen Franken Baukosten aus. Bis Ende Jahr soll alles fertig sein.

Stadt und FC Rheinfelden konnten jetzt das Richtfest für das neue Garderobengebäude samt Clubbeiz des FC feiern. Bild: Hans Christof Wagner

Mit einem dreifachen Hoch der Zimmerleute wurde jetzt beim neuen Garderobengebäude und Clublokal des Fussballclubs Rheinfelden Richtfest gefeiert. Die Liegenschaft soll bis Ende Jahr bezogen sein.

Mit dem Richtfest ist der Bau nun auf der Zielgeraden, wurde bei einer Feierstunde auf dem Vereinsareal beim Schiffacker betont. Dabei wurde nicht verhehlt, dass gemäss der ursprünglichen Planung das Gebäude jetzt schon hätte eröffnet werden sollen.

Lieferprobleme und Kostensteigerungen als Grund für die Verzögerung

Die Verzögerung ist die Folge von Lieferproblemen und Kostensteigerungen aufgrund Teuerung und Ukraine-Krieg. Deshalb musste die Stadt nochmals über die Bücher.

Das neue Garderobengebäude samt Clubbeiz des FC Rheinfelden steht jetzt im Rohbau. Bild: Hans Christof Wagner

Klar ist auch: Der von der Gemeindeversammlung im Juni 2021 bewilligte Kredit in Höhe von 1,75 Millionen Franken wird nicht mehr ausreichen. Inzwischen geht die Stadt von etwa 2,3 Millionen Franken Baukosten aus. Die rund eine halbe Million mehr muss sie sich aber nicht mehr vom Souverän genehmigen lassen. Der Stadtrat kann das Geld aus eigener Kompetenz gewähren.

«Es ist heute ein bedeutender Tag. Hier entsteht etwas Grosses», sagte Stadträtin Susanna Schlittler. Die Infrastruktur am Schiffacker werde mit dem neuen Gebäude «topmodern» sein, betonte Nicolás Schmid, Leiter Stabsdienste/Stadtmarketing bei der Stadt. Der FC sei einer der grössten Fussballvereine in der Region mit einem «Riesennachwuchs» sowie einer grossen Mädchen- und Frauenabteilung, unterstrich Schmid.

Von der Terrasse der Clubbeiz des FC Rheinfelden haben Gäste einen guten Blick auf den Platz und das Spielgeschehen dort. Bild: Hans Christof Wagner

250’000 Franken will der FC selbst aufbringen und in den Innenausbau des Lokals investieren. «Wir haben die Summe beisammen», sagte Vereinspräsident Dominik Tanner. Dennoch will der Club weitere Sponsoren gewinnen. Auch die Suche nach einem Pächter oder einer Pächterin der Beiz laufe und soll Tanner zufolge noch vor den Sommerferien abgeschlossen sein.