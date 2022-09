Rheinfelden Restaurantbesitzer wirft mit Steinen nach Katzen – und schliesst vor Gericht Frieden mit deren Besitzer Das Rheinfelder Bezirksgericht musste sich mit einem Fall von vermeintlicher Tierquälerei beschäftigen: Ein Mann warf einem Restaurantbesitzer vor, seine Katzen mit Steinen beworfen und mit Wasser übergossen zu haben. Der wiederum bestritt den Vorwurf, den Katzen absichtlich Leid zugefügt zu haben – und unterzeichnete mit dem Kläger eine Einigungsvereinbarung.

Ein Restaurantbesitzer übergoss einen teuren Rassenkater mit einem Eimer Wasser und landete deswegen vor Gericht. Symbolbild: Oliver Menge

So etwas passiert auch nicht alle Tage. Da treffen sich zwei Nachbarn vor Gericht. Der eine wirft dem anderen Tierquälerei und Beschimpfung vor – doch mitten in der Verhandlung schliessen die beiden Frieden. So geschehen am Donnerstagnachmittag am Bezirksgericht Rheinfelden.

Doch der Reihe nach. Die Anklageschrift nämlich liest sich einigermassen heftig. Da soll ein Mann, ein Fricktaler Restaurantbesitzer, in seiner Gartenwirtschaft mit Kieselsteinen nach einer Katze geworfen haben. Und er soll – über ein Jahr später – eine andere Katze mit einem Eimer voll Wasser übergossen haben. Konfrontiert mit seinen Taten soll er den Besitzer der Katzen, einen Nachbarn, als «pädophil» beschimpft haben.

Er ging mit seinen Katzen spazieren

Der Nachbar, ein mit Hochsteckfrisur und akkuratem Anzug exzentrisch auftretender Mann, schilderte vor Gericht, wie er an besagtem Abend mit seinen Katzen spazieren gegangen sei. Einen der beiden teuren Rassekater habe er dabei kurz aus den Augen verloren. «Als ich mich umsah, beobachtete ich, wie der Mann ihn mit Wasser übergoss und er in Panik davonrannte», so der Mann. Daheim habe er festgestellt, dass der Kater an einer Pfote heftig blutete. Ein Tierarzt musste ihn behandeln. Der Mann sagte vor Gericht:

«Seit dem Erlebnis ist er extrem ängstlich. Anfangs hat er sich gar nicht mehr nach draussen getraut.»

Noch bevor nun der Beschuldigte seine Sicht der Dinge erklären konnte, wandte sich sein Verteidiger an den Kläger. Mit einem Friedensangebot – das dieser, nach einer kurzen Bedenkzeit und unter einigen Bedingungen, annahm. Beide Parteien unterzeichneten danach eine Vereinbarung, die im wichtigsten Punkt besagt, dass der Kläger die Anträge wegen Sachbeschädigung und Beschimpfung zurückzieht und sein Desinteresse an einer weiteren Strafverfolgung des Beschuldigten wegen Tierquälerei erklärt.

In weiteren Punkten der Vereinbarung ist geregelt, dass der Beschuldigte sich verpflichtet, die Katzen künftig «moderat zu verweisen», sollten sie sein Grundstück erneut betreten oder allenfalls deren Besitzer zu rufen, damit er sie abholen kann. Auch das Hausverbot, das er diesem für sein Restaurant aufgebrummt hat, hebt er auf.

Er wollte nur die Tische putzen

Womit noch der Anklagepunkt der Tierquälerei verblieb, ein Offizialdelikt. Nun durfte auch der Beschuldigte zu den Vorfällen aussagen – und seine Version der Geschichte tönte deutlich anders. Aus Hygienegründen achte er darauf, dass sich auf der Gartenterrasse des Restaurants keine Tiere versäubern und verscheuche deshalb Katzen. Das tue er, «indem ich eine Handvoll Kieselsteine gegen die Stuhl- und Tischbeine werfe. Das macht Lärm und vertreibt die Katzen». Er habe die Steine also nicht gezielt auf die Katze geworfen. Ebenso wenig den Eimer voll Wasser:

«Ich war dabei, die Gartentische zu putzen. Dass darunter eine Katze sass, habe ich nicht bemerkt. Ich wollte nie einem Tier etwas zuleide tun.»

Die Gerichtspräsidentin erachtete diese Erklärungen als plausibel und sprach den Mann vom Vorwurf der Tierquälerei frei. Der Besitzer der beiden Katzen war bei der Urteilsverkündung schon nicht mehr im Saal.