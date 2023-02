Rheinfelden «Politik wird greifbarer»: Jungparteien tauschen sich am «Politmorgen» mit Jugendlichen aus Wie stehen die Parteien zur Klimapolitik? Wer unterstützt die «Ehe für alle»? Wer ist gegen den Genderstern? Was denken die Parteien über die Migrationspolitik? Die Jugendlichen der Bezirksschule Rheinfelden setzten sich am «Politmorgen» mit den Jungparteien des Kantons auseinander.

Inspiriert von der SRF-«Arena»: Am Politmorgen diskutierten die Jungparteien an der Bezirksschule Rheinfelden politische Fragen. Cedric Meyer

Debatten um aktuelle Schweizer Politikthemen kann man normalerweise in der SRF-«Arena» beobachten: Am 14. Februar aber wurde den dritten Klassen der Bezirksschule Rheinfelden eine ähnliche Show präsentiert. Zum vierten Mal wurde dort ein «Politmorgen» durchgeführt.

Das Jugendparlament Aargau hatte diese Veranstaltung unter Mithilfe von Bezirksschulleiter Silvan Hof organisiert. Der «Politmorgen» zielt darauf ab, bei den Jugendlichen ein Interesse an Politik zu wecken und sie dazu zu motivieren, sich mit politischen Fragen und Einstellungen auseinanderzusetzen.

Zudem bot der Event den Jugendlichen eine Chance, Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker verschiedener Parteien kennen zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen. In einer Mitteilung von Cedric Meyer, Präsident des Jugendparlaments Aargau, heisst es:

«Dadurch soll die politische Orientierung und das gegenseitige Verständnis für Interessen und Werte gefördert werden.»

In einem ersten Teil des «Politmorgens» gab es eine Podiumsdiskussion zu den Themen «Integration versus Polarisierung» und «Neutralität versus Freiheiten». An der Debatte nahmen Cedric Meyer von der Jungen SVP, Christoph Schlienger von den Jungfreisinnigen, Alina Spuhler von der Jungen Mitte, David Sommer von den Juso und Mechthild Mus von den Jungen Grünen teil.

Moderiert wurde die Diskussion von Alina Ebi. «Sie gab den Teilnehmenden Spielraum, um die Standpunkte der Gegenparteien auch in Frage zu stellen», schreibt Meyer weiter. «So wurde in der Polit-Arena hart, aber stets fair und sachlich um die besten Argumente gerungen. Die Drittklässlerinnen und Drittklässler folgten der Diskussion gespannt und erlebten so einige packende Schlagabtausche.»

Parteienbasar in den Klassenzimmern

Weiter ging es mit dem «Parteienbasar». Von jeder Partei wurde ein Klassenzimmer eingerichtet, wo die Schülerinnen und Schüler in kleineren Gruppen einen Besuch abstatten konnten. Während rund 20 Minuten konnten die Jungparteien ihre Themenschwerpunkte präsentieren und Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten.

Meyer erzählt: «Die Atmosphäre wurde durch Darbietungen der einen oder anderen lustigen Anekdote aufgelockert, sodass die persönliche Distanz der Schülerinnen und Schüler zu den Jungpolitikern schwand und sich engagierte Debatten im kleinen Rahmen entwickelten.»

Die Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker waren sich in einer Sache einig: Veranstaltungen wie der «Politmorgen» seien ein wichtiges Gefäss, um die Schülerinnen und Schüler mit jungen Aktiven der Schweizer Politik in Kontakt zu setzen. Meyer sagt: «Dadurch wird Politik greifbarer.»

Sich selbst politisch besser einschätzen

Eine Schülerin fasste den Anlass so zusammen: «Spannend war, dass unterschiedliche Meinungen vertreten wurden, sodass man sich selbst politisch besser einschätzen kann. Interessant war auch, dass sich die Podiumsteilnehmenden manchmal einig geworden sind.»

Meyer hofft, dass bald eine heutige Drittklässlerin oder ein Drittklässler der Bezirksschule als Vertretung einer Jungpartei in der Polit-Arena das Mikrofon ergreifen wird.