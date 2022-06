Rheinfelden Podiumsdiskussion zur Mobilität: So soll sich das Fricktal in Zukunft entwickeln Dem Fricktal stehen gewaltige Herausforderungen bevor, wenn in den kommenden Jahren mehr Arbeitsplätze im Sisslerfeld geschaffen werden und die Bevölkerung wächst. An einem Podium diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Behörden über die Frage, welche Mobilität das Fricktal braucht. Dies einerseits vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit – aber eben auch der wirtschaftlichen Attraktivität.

Vertretende aus Politik, Wirtschaft und von Behördenseite diskutieren darüber, welche Mobilität das Fricktal braucht. Bild: RB/STARE

Wenn es um die Prosperität des Fricktals geht, ist mitunter ein Faktor von zentraler Bedeutung: die Mobilität. Mit Blick in die nächsten Jahre und Jahrzehnte warten auf die Region grosse Herausforderungen, damit der Verkehrsfluss möglichst effizient zirkuliert. Zu stemmen sind etwa ein Bevölkerungswachstum von derzeit 82’000 auf über 100’000 Einwohnende im Jahr 2050 oder auch die Ansiedlung von 5000 bis 10’000 weiteren Arbeitsplätzen im Sisslerfeld bis 2040.

An der Regio-Plattform der Regio Basiliensis und der «Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz» unter dem Motto «Welche Mobilität brauch das Fricktal?» in Rheinfelden gingen Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Behörden am Dienstagabend ebendieser Frage nach.

Der Pendlerverkehr muss reduziert werden

Stadtpräsident Franco Mazzi fasste die Aufgabe wie folgt zusammen: «Im unteren Fricktal muss der tägliche Verkehr der Pendlerinnen und Pendler reduziert werden. Im oberen Fricktal mit den neu entstehenden Arbeitsflächen soll der Verkehr so organisiert werden, dass es nicht zur gleichen Situation wie bei der Verzweigung Rheinfelden/Augst kommt.» Sein Fazit:

«Der Wohlstand unserer Region hängt von einer funktionierenden Mobilität ab.»

Für Carlo Degelo, Leiter der Abteilung für Verkehr beim Kanton, ist es wichtig, dass für ein prosperierendes Fricktal ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bevölkerungswachstum, Wohnraum sowie verfügbaren Arbeitsplätzen besteht. «Wir wollen, dass möglichst wenig Arbeitnehmende lange Pendlerstrecken machen müssen.» Damit sich möglichst viele Menschen im Perimeter ihres Arbeitsortes ansiedeln, sei eine hohe Aufenthaltsqualität unabdingbar.

Weiter, so Degelo, müsse die Funktionalität der Strasse aufrechterhalten werden. Er sagte:

«Die Bahn argumentiert mit Pünktlichkeit. Es braucht diese Zuverlässigkeit auch für den motorisierten Individualverkehr.»

Dies bedeute, dass sich eine Autofahrerin oder ein -fahrer sicher sein müsse, dass er auch in etwa die Zeit für die Strecke von A nach B benötige, die ihr oder ihm angezeigt werde.

Potenzial bestehender Systeme ausschöpfen

Zudem brauche es gemäss Degelo neben einer koordinierten Entwicklung von Strasse und Schiene weiterhin Infrastrukturausbauten. Diese jedoch unter dem Nachweis der Nachhaltigkeit. Klar ist, dass die landschaftlichen Schatzkammern des Fricktals – etwa der Jurapark – von Ausbauten nicht tangiert werden sollen. So solle denn auch das Potenzial bereits bestehender Verkehrsinfrastruktur maximal ausgereizt werden, bevor neue Umfahrungen entstehen.

In der Podiumsdiskussion votierte GLP-Grossrätin Béa Bieber für einen Ausbau von Veloverbindungen, auf denen Arbeitnehmende schnell und sicher ans Ziel kommen. Ingo Pohl, Product Owner Mobility bei Roche, sagte, dass man am Standort in Basel kaum mit dem Bau von Veloständern hinterherkäme. Am Standort Kaiseraugst sei dieser Trend etwas weniger ausgeprägt.