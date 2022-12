Rheinfelden Neues und Gebrauchtes an 100 Ständen: Welche Hingucker der Flohmarkt in der Altstadt bot Am Samstag fand der Anlass in Rheinfelden erstmals nach einem Jahr wieder statt. Bei den Besuchern und den Händler stand vor allem ein Gefühl im Vordergrund.

Nach der Zwangspause erlebte der Flohmarkt am Samstag regen Zulauf. Horatio Gollin

Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein nutzten viele Besucher die Gelegenheit, um auf dem Flohmarkt in der Altstadt zu stöbern. Aus Sicht der Organisatoren war die Veranstaltung trotz reduzierter Standzahl ein voller Erfolg.

Das Städtli quoll am frühen Vormittag fast über vor Menschen, die sich in den Strassen und Gassen tummelten. Der Flohmarkt lockte Besucher aus der ganzen Region und dem Deutschen an. Auf Tischen oder am Boden präsentierten die Trödler Bücher, Comics, DVDs, Elektrogeräte, Brettspiele, Geschirr, Besteck und Dekoartikel. Die Besucher begutachteten Sammlermünzen und Briefmarken, Taschen und Rucksäcke, Neues und Gebrauchtes. Eine Besucherin sagte:

«Ich hab den Flohmarkt richtig vermisst.»

Sie suche nichts Bestimmtes, sondern wolle sich einfach mal nur umschauen. Eine Deutsche freute sich ebenfalls, den Flohmarkt besuchen zu können, da ennet des Rheins Veranstaltungen dieser Art noch nicht wieder möglich sind.

Die Flohmarkt-Stände waren schnell ausgebucht

«Normalerweise haben wir 150 Stände, diesmal sind es nur 100», sagte Claudio Meier, der zusammen mit Ines Lehmann seit 16 Jahren jährlich zwei Flohmärkte in Rheinfelden organisiert. Im vergangenen Jahr mussten die Flohmärkte wegen der Coronapandemie ausfallen. Jetzt war die Durchführung mit einem Schutzkonzept wieder möglich.

Claudio Meier und Ines Lehmann organisieren die Märkte seit 16 Jahren. Horatio Gollin

Lehmann erklärte, dass Abstand gehalten und an den Ständen Desinfektionsmittel angeboten werden musste sowie eine obligatorische Maskenpflicht für Händler und Besucher galt. Sie hatten im 2021 zwar etwas weniger Anfragen als in früheren Jahren, aber der Flohmarkt war auch dieses Mal schnell wieder ausgebucht, so Lehmann. Die Händler kamen aus der ganzen Nordwestschweiz. «Es ist ein Erfolg», freute sich Claudio Meier. Und weiter: «Die Leute sind da und das Wetter haben wir natürlich bestellt.»

Antiker Plattenspieler. Horatio Gollin

Die Stände zogen sich vom Obertorplatz über die Brodlaube bis in die Kirchgasse. Weitere Verkäufer hatten etwas abgelegen am Zähringerplatz Stellung bezogen. Am Stand von Livia Rösslin und Pascal Lehmann erwartete die Besucher Schallplatten. Besonders Rock- und Pop-Platten seien beliebt, meinte Lehmann. Als Sohn der Organisatorin nimmt er schon seit 14 Jahren am Flohmarkt teil. Er sagt:

«Es ist ein schönes Gefühl, mal wieder unter die Leute zu kommen.»

Sabina und Peter Cologna aus Baselland waren bisher einmal auf dem Flohmarkt gewesen. An ihrem Stand fielen echte Retrostücke auf: ein alter Plattenspieler für Schellackplatten aus den 1930er- oder 1940er-Jahren und ein italienischer Fernseher der Marke Brionvega aus den 1960er- oder 1970er-Jahren. Das Ehepaar sei froh, dass der Flohmarkt wieder stattfindet. «Die Grösse gefällt uns. Der Flohmarkt ist überschaubar. Es hat ein gutes Publikum», fügt Peter Cologna zudem an.

Hölzerne Drucklettern und indische Stoffdruckstempel

Echte Hingucker bot auch der Stand von Paloma Garcia-Amorena und Reto Mathys, der in Rheinfelden den Laden Unikat45 führt. Ausgelegt hatten sie hölzerne Drucklettern, indische Stoffdruckstempel und Ziegelformen. Seit vier Jahren nehmen sie einmal im Jahr am Flohmarkt teil. Mathys sagt:

«Der Ausfall im letzten Jahr war für uns nicht schlimm. Wir leben vom Laden, der Flohmarkt ist nur unser Hobby.»

Mit der Frequenz zeigte er sich zufrieden, da er schon einige schwere Teile wie Holzkisten, eine Lampe und einen Schraubstock verkauft hatte.

Indische Formen für Ziegelsteine. Bild: Horatio Gollin

Bei Gudrun Räuber aus Frick gab es gebrauchte Kleidung. «Das läuft gut», sagte Räuber. Seit zehn Jahren kommt sie auf den Rheinfelder Flohmarkt und kennt mittlerweile viele der Besucher, die schätzen würden, dass es an ihrem Stand neben Markenkleidung auch Designerstücke gebe. «Ich liebe den Flohmarkt», lobte Gudrun Räuber vor allem das schöne Ambiente im Städtli.