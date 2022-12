Rheinfelden Neue Attraktion im Städtli: Hier gelingen garantiert weihnachtliche Selfies Der Caumasee im Bündnerland, der Jet d’Eau in Genf, das Riesenrad während der Basler Herbstmesse – sie alle sind Traumkulissen für Fotos und Selfies. Nun reiht sich auch Rheinfelden in die Auswahl der Schweizer Foto-Hotspots ein: Im unteren Teil der Marktgasse steht neu ein Fotorahmen, der die weihnachtliche Marktgasse in Szene setzt.

Im unteren Teil der Rheinfelder Marktgasse steht neu ein Fotorahmen, der die weihnachtliche Marktgasse in Szene setzt. Markus Raub/zvg

Rheinfelden reiht sich in eine Auswahl spektakulärer Foto-Hotspots ein. Corinne Caracuta, Rheinfeldens City-Managerin, hat sich für die Adventszeit eine besondere Aktion ausgedacht. Vor einer ehemaligen Apotheke im unteren Teil der Marktgasse ist mit Hilfe von benachbarten Ladenbesitzerinnen und Gastgebern ein sogenannter Selfie-Spot enthüllt worden. Das Ziel wird beim ersten Hinschauen klar:

«Die Station setzt Rheinfelden als Weihnachtsstädtli perfekt in Szene. Vom Standort aus blickt man die Marktgasse hoch bis zum Rathausturm.»

Die Aktion wertet die Marktgasse zusätzlich auf und soll für Gesprächsstoff und gute Fotos sorgen. Ein Pluspunkt aus aktuellem Anlass: Diese Art von Selfie-Station braucht natürlich keinen Strom.

Corinne Caracuta, City-Managerin von Rheinfelden. zvg/Aargauer Zeitung

Stationen rücken sehenswerte Sujets ins richtige Licht

Selfie-Stationen sind vor allem im Umfeld von Social Media sehr beliebt. Meist sind es bunte, grosse Rahmen in den Farben des Ortes, hinter denen man sich alleine oder in der Gruppe positionieren kann, um ein gutes Foto zu schiessen. Sie bieten den Besucherinnen und Besuchern die schönste Fotokulisse und sorgen für bleibende Erinnerungen. Gerne werden diese Bilder mit Freundinnen und Freunden und Familie über Social Media mit dem dazugehörigen Hashtag geteilt. Damit transportieren sie die Besonderheit des Ortes in die Welt.

Der Caumasee im Bündnerland, der Jet d’Eau in Genf, das Riesenrad während der Basler Herbstmesse – sie alle sind Traumkulissen für Fotos und Selfies. Nun profitiert auch Rheinfelden von der medialen Öffentlichkeit. Corinne Caracuta ist überzeugt:

«Rheinfelden hat viel zu bieten, gerade auch im Advent. Die Altstadt ist weihnachtlich dekoriert und festlich – und damit eine wunderbare Fotokulisse.»

Dass die Weihnachtszeit im Städtli einen Besuch lohnt, zeigt das vielfältige Programm: Seit dem Wochenende des ersten Advents präsentiert sich die Altstadt in einem festlichen Gewand. Die Weihnachtsbeleuchtung taucht die Altstadt in funkelndes Licht; die beiden grossen Weihnachtsbäume vor dem Rathaus und im Innenhof sind bunt geschmückt. Musikgruppen und Chöre spielen und singen an verschiedenen Orten und erfüllen die Marktgasse sowie diverse Lokale mit festlichen Klängen.

Mit dem Weihnachtsfunkeln eröffnete Rheinfelden Ende November die Adventszeit. Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

Im Stadtpark West, in unmittelbarer Nähe zur Altstadt, hat ausserdem die Buvette Rhybar ihr Winterquartier aufgeschlagen. Bei einem heissen Tee oder Glühwein und kleinen Snacks geniessen die Grossen den Advent, derweil die Kleinen im Bastelwagen Weihnachtliches kreieren oder im Knusperhäuschen einem «Märli» zuhören dürfen. (az)