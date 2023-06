Rheinfelden Nach vier Jahren Pause: Das Jugendfest kehrt zurück und hat mit Florian Ast auch ein echtes Highlight im Ärmel Die Vorfreude auf den Rheinfelder Traditionsanlass, den es irgendwie schon immer gegeben hat, ist riesig. Kein Wunder – fand es zuletzt doch 2019 statt. Mit Festumzug, Lunapark und mit mehr als 50 Spielständen – so vielen wie noch nie – dürften die Gäste strömen. Auch zum Abendprogramm, das dank Sponsoring zu punkten vermag.

Schirme werden die Kinder beim Jugendfest Rheinfelden 2023 hoffentlich nur als Sonnenschutz mit sich tragen. Bild: Uwe Melzer

Das Jugendfest Rheinfelden steht in den Startlöchern. Am Samstag, 24. Juni, wird die Altstadt erneut den Kindern und Jugendlichen gehören – ob beim Umzug durch die Gassen, an Spielständen, auf der Bühne oder beim Lunapark mit seinen Fahrgeschäften. «Bunte Vielfalt» heisst das Motto.

Die Vorfreude auf den Rheinfelder Traditionsanlass, den es irgendwie schon immer gegeben hat, ist riesig. Kein Wunder – musste auf die Neuauflage doch ganze vier Jahre gewartet werden. Zur Vorfreude gesellt sich bei den Verantwortlichen die Lust, es erneut auf die Beine zu stellen.

2023 als Termin festgehalten, auch aus Rücksicht aufs Altstadtfest

Denn eigentlich hätte das Jugendfest 2021, zwei Jahre nach der Durchführung 2019, wieder kommen sollen. Doch wegen Corona fiel es aus. «Wir hätten es 2022 nachholen können, aber wir haben uns entschlossen, es beim bisherigen Rhythmus zu belassen», sagt Susanna Schlittler, Stadträtin und Präsidentin der Jugendfestkommission. So wurde an 2023 als Termin festgehalten, auch aus Rücksicht aufs Altstadtfest, das in den geraden Jahren alternierend zum Jugendfest stattfindet.

Dass die Vorfreude riesig ist, beweisen die Zahlen, welche die Jugendfestkommission präsentiert. Für den von der Stadtmusik angeführten Festumzug sind 760 Jungen und Mädchen aus den Kindergärten und den Primarschulklassen 1 bis 4 angemeldet.

Insgesamt sind inklusive Oberstufe etwa 1850 Schülerinnen und Schüler involviert. Und mit mehr als 50 sind es so viele Spielstände wie noch nie in der langen Festgeschichte, die für Kurzweil sorgen.

Gross ist die Zahl der Verantwortlichen, die zu einem gelungenen Jugendfest 2023 in Rheinfelden beitragen wollen. Bild: Hans Christof Wagner

Rollschuhdisco und mobiler Pumptrack Highlights des Jugendprogramms

Sie verteilen sich auf dem Gustav-Kalenbach-Platz, dem Zähringerplatz und rund ums Hugenfeldschulhaus. Highlights des Jugendprogramms 2023 auf dem Grünen Platz sind die Rollschuhdisco und der mobile Pumptrack. Dieser wird auch noch 14 Tage nach Ende des Fests aufgebaut bleiben.

Auf der Bühne am Hauptwachplatz beginnt das Programm am Mittag. Der Vortrag des Jugendfestlieds bildet den Auftakt. Ensembles der Musikschule Unteres Fricktal und weitere Formationen bestreiten danach mit Musik, Tanz und Gesang das Programm.

Florian Ast wird beim Jugendfest Rheinfelden am Abend singen. Bild: José R. Martinez

Abends dürfte es dann voll werden in der Altstadt. Ist doch ab 21.15 Uhr einer der namhaftesten Schweizer Musiker angekündigt – Florian Ast. Für ganze 90 Minuten wird er singen und die Bühne rocken.

Nun hatte das Jugendfest Rheinfelden am Abend immer schon Livemusik aufgeboten. Aber Ast zu engagieren, hätte das 50'000-Franken-Budget, das dem Fest zur Verfügung steht, gesprengt. Möglich macht den Auftritt des Mundart-Künstlers das Sponsoring der Aargauischen Kantonalbank AKB. Ast tritt im Rahmen der «AKB-Roadrunner-Tour» auf – einer Konzertreise durch das AKB-Geschäftsgebiet.

Gerne dockte die AKB dabei ans Rheinfelder Jugendfest an. Mit zum Deal beigetragen hat Dominik Tanner, Mitarbeitender im AKB-Regionalsitz Rheinfelden und Präsident des dortigen Fussballclubs. Und der ist ja von jeher ins Jugendfest eingebunden, als Betreiber der Festwirtschaft.

Die Verpflegungsstände für die Schülerinnen und Schüler befinden sich auf dem Hauptwachplatz. Hot-Dog, ein Getränk und Wasserglace gibt es am Nachmittag gegen Abgabe der entsprechenden Bons, welche die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler von der Rheinfelder Ortsbürgerschaft geschenkt bekommen, als Teil des Jugendfestbatzens.

2023, Schlittler unterstreicht es, soll das Jugendfest auch nachhaltig sein – ohne gedruckte Festführer und den Verzicht auf die traditionellen Böllerschüsse.