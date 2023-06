Rheinfelden Nach Metzgerei und Döner: In die Marktgasse 7 kommt eine Geschenkboutique mit kleinem Café Madeleine Carabelli und Verena Burkhard heissen die zwei Frauen, die in der Rheinfelder Altstadt grosse Pläne haben: «Carabu» soll ihr gemeinsames Ladenlokal heissen. Bis Mitte August wollen die beiden eröffnen. Für die Baslerin Carabelli ist das neue Projekt im Fricktal auch eine Rückkehr in die eigene Vergangenheit.

Der neue Laden an der Rheinfelder Marktgasse 7 soll Mitte August öffnen. Bis dahin hat Madeleine Carabelli noch viel Arbeit vor sich. Bild: Hans Christof Wagner

Madeleine Carabelli und Verena Burkhard – die Anfänge ihrer Nachnamen zusammengenommen bilden «Carabu». Und so soll auch das neue Lokal in der Rheinfelder Marktgasse 7 heissen, das beide Frauen voraussichtlich Mitte August eröffnen werden. Sie kennen sich seit 25 Jahren. «Carabu» ist ihr erstes gemeinsames Unternehmen.

Metzgerei, Pizza- und Dönerladen haben Spuren hinterlassen

Aber noch bildet das Erdgeschoss der Marktgasse 7 eine Baustelle. Dabei sind sie darin schon seit Anfang Mai am Arbeiten. «Metzgerei, Charcuterie» steht noch immer über dem Eingang geschrieben. Ebendiese Metzgerei und zuletzt ein Pizza- und Dönerladen haben darin ihre Spuren hinterlassen: geflieste Böden und Wände überall, Kühlräume, Lüftungsrohre und im hinteren Teil auch Räucherkammern.

Die erste Zeit waren Spezialisten damit beschäftigt, die Relikte weitgehend auszuräumen. Jetzt ist Carabelli dabei, die im vorderen Ladenteil aufgeklebten Tapeten abzuziehen. Es sollen neue Boden- und Wandbeläge kommen, neue Leuchten und ein grösseres Schaufenster. Zudem wird ab Juli die Hausfassade erneuert.

«Metzgerei, Charcuterie» steht noch immer über dem Eingang zur Liegenschaft Marktgasse 7. Bild: Hans Christof Wagner

«Die Lage könnte nicht besser sein und wir haben hier jede Menge Platz», sagte sie. Stimmt, die Tiefe der Räume ist riesig. Und für jeden haben die beiden Frauen schon eine Idee – ob Laden- und Ausstellungsraum, Kammer für die Anrichte von Apéros oder Kursraum. Der Clou: Die ehemaligen Kühlkammern wollen sie zu Umkleidekabinen machen, denn auch Second-Hand-Mode soll im «Carabu» verkauft werden. Und aus dem Gewölbekeller soll eine Galerie werden, zum Vermieten an externe Künstlerinnen und Künstler.

«Carabu» soll Geschenkboutique werden, Dekogeschäft, Modeladen. Es soll dort Kaffee und selbstgemachte Kuchen geben. Und wer statt Süsses lieber Deftiges mag, bekommt auch das. Burkhard stammt aus dem Berner Oberland und hat dort gute Lieferanten für Käse und Wurst.

Handwerkszeug bei Mathies Schwarze in Oeschgen gelernt

«Ich habe schon in Riehen über zehn Jahre eine Geschenkboutique betrieben», sagt die aus Basel stammende Carabelli. Dort betreibt sie ein Keramik-Atelier. Und was sie darin töpfert, will sie in ihrem neuen Rheinfelder Geschäft auch verkaufen. Sie hat ihr Handwerkszeug unter anderem in Kursen bei Mathies Schwarze in Oeschgen gelernt.

Carabelli verbindet mit der Marktgasse eine ganz eigene Geschichte. Ende der 1980er-Jahre wohnte sie in den Obergeschossen für zwei Jahre darin. Und hatte immer auch ein Auge auf die Geschäftsräume im Erdgeschoss. Stellte sich vor, wie es wäre, wenn sie diese einmal mieten könnte. Jetzt geht der Traum in Erfüllung.